Η Beyonce ξέσπασε σε κλάματα σε εκδήλωση όπου βραβεύτηκε η μητέρα της

Η Beyonce έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη στην τελετή Glamour Women of the Year, νωρίτερα, αυτή την εβδομάδα.

Η μητέρα της Beyonce, Tina Knowles, δέχτηκε το βραβείο Glamour Woman of the Year, με την τραγουδίστρια να ξεσπά σε κλάματα συγκίνησης, κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου της Knowles. «Η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ είναι, είναι ότι είμαι μητέρα» ακούγεται να λέει η Tina Knowles, εννοώντας την Beyonce και την αδερφή της. Άτομα που βρέθηκαν στην τελετή απονομής, κατέγραψαν την τραγουδίστρια να σκουπίζει τα δάκρυά της.

Beyoncé made a surprise appearance at the Glamour Women of the Year ceremony this week, and wiped away tears as her mother and honoree Tina Knowles, gave her acceptance speech. pic.twitter.com/fpERBfANkO