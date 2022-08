Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων»: Τραγουδίστρια θέλει να εμποδίσει την Μαράια Κάρεϊ να κατοχυρώσει τον τίτλο

Η Μαράια Κάρεϊ θέλει τον τίτλο της «βασίλισσας των Χριστουγέννων». Αλλά μια άλλη τραγουδίστρια αντιδρά.

Η Ελίζαμπεθ Τσαν, που γράφει και ερμηνεύει χριστουγεννιάτικα τραγούδια εδώ και μια δεκαετία, πάει κόντρα στην αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος από την σταρ. Σε περίπτωση που η Κάρεϊ πετύχει τον στόχο της, αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την Τσαν και άλλες να χρησιμοποιούν τη φράση «βασίλισσα των Χριστουγέννων» σε άλμπουμ ή προϊόντα.

«Τα Χριστούγεννα είναι αρκετά μεγάλη υπόθεση για πάνω από μία “βασίλισσα”», ανέφερε η Τσαν σε αίτηση που κατέθεσε στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, στις 11 Αυγούστου.

Η Τσαν άρχισε να ασχολείται με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια το 2012, όταν παραιτήθηκε από τη δουλειά της στις εκδόσεις και από τότε έχει κυκλοφορήσει 11 τίτλους. «Όταν μου δόθηκε ο τίτλος της “βασίλισσας των Χριστουγέννων”, αυτό ήταν σημαντικό για εμένα», δήλωσε στη Wall Street Journal, επικαλούμενη άρθρο του New Yorker πριν από τέσσερα χρόνια, που την αποκαλούσε έτσι. «Τα Χριστούγεννα είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης για εμένα. Είναι η ζωή μου, το κάλεσμά μου», συμπλήρωσε.

Αλλά και την Μαράια Κάρεϊ την αποκαλούν «βασίλισσα των Χριστουγέννων». Εξάλλου, κάθε χρονιά, το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» επανεμφανίζεται στα τσαρτς, τις ημέρες των γιορτών. Δεν είναι όμως μόνο η επιτυχία του 1994. Το 2020 η σταρ γύρισε χριστουγεννιάτικο σόου για την Apple TV, έχει εκδώσει χριστουγεννιάτικα βιβλία, αλλά και remixes άλλων γιορτινών επιτυχιών.

Όμως, στην αίτησή της, η Τσαν επεσήμανε ότι η Κάρεϊ έχει πει σε συνεντεύξεις πως δεν θέλει τον τίτλο. «Θέλω να πω ταπεινά ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι τέτοιο», είχε πει η σταρ σε ραδιοφωνική συνέντευξη το 2021, ανέφερε στην αίτησή της η Τσαν.

Από την άλλη, στην αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος που κατέθεσαν οι δικηγόροι της σταρ, σημειώνεται: «Το όνομα “βασίλισσα των Χριστουγέννων” υποδηλώνει την Μαράια Κάρεϊ, της οποίας η συγκατάθεση είναι καταγεγραμμένη».

Η Τσαν ανακάλυψε ότι η Κάρεϊ είχε κάνει αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, προτού κυκλοφορήσει δίσκο με τον τίτλο «The Queen of Christmas». Ήταν απογοητευτικό, συμπλήρωσε, το γεγονός ότι διαπίστωσε πως η Κάρεϊ έκανε μια κίνηση που θα έπληττε τη δική της καριέρα.

Η εταιρεία της Κάρεϊ, Lotion LLC, κατέθεσε την αίτηση για το εμπορικό σήμα τον Μάρτιο του 2021. τον προηγούμενο μήνα άνοιξε η διαδικασία για να εκφράσουν την αντίθεσή τους όσοι θέλουν να το διεκδικήσουν. Η Τσαν ήταν η μόνη που προχώρησε σε αυτή την κίνηση.

Αλλά στη συνέχεια πήρε θέση άλλη μία «βασίλισσα των Χριστουγέννων», η Νταρλίν Λοβ. «Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν με ανακήρυξε επίσημα βασίλισσα των Χριστουγέννων πριν από 29 χρόνια. Είμαι 81 ετών και δεν αλλάζω τίποτα. Είμαι στη δουλειά 52 χρόνια, το έχω κερδίσει αυτό. Εάν η Μαράια έχει κάποιο πρόβλημα, να πάρει τηλέφωνο το Ντέιβιντ ή τον δικηγόρο μου», έγραψε στο Facebook η Λοβ, που τραγουδούσε το «Christmas (Baby Please Come Home)» κάθε χρόνο στις γιορτές, στην εκπομπή του Λέτερμαν.

Η Τσαν δήλωσε την αντίθεσή της και στην κατοχύρωση άλλων δύο εμπορικών σημάτων από την Κάρεϊ. Το «QOC»- αρχικά για το «βασίλισσα των Χριστουγέννων»- και το «πριγκίπισσα των Χριστουγέννων». Η εταιρεία της σταρ έχει περιθώριο έως τις 20 Σεπτεμβρίου να απαντήσει στις αντιθέσεις της Τσαν, αν και μπορεί να ζητήσει παράταση.

Από την πλευρά της η Τσαν λέει ότι δεν θέλει να κατοχυρώσει η ίδια τα εμπορικά σήμερα. Πιστεύει ότι κανένας δεν θα έπρεπε να τα έχει. «Τα Χριστούγεννα δεν πρέπει να ανήκουν σε κανέναν. Είναι για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.