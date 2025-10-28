Η απρόσμενη δήλωση του Μπιλ Γκέιτς για την κλιματική αλλαγή

Ο Μπιλ Γκέιτς πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν θα σημάνει το τέλος του πολιτισμού.

Πιστεύει ότι η επιστημονική καινοτομία θα τη συγκρατήσει, και ότι έχει έρθει η ώρα για μια «στρατηγική στροφή» στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής: από την εστίαση στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, προς την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη των ασθενειών.

Μια καταστροφική αντίληψη έχει οδηγήσει την περιβαλλοντική κοινότητα να επικεντρώνεται υπερβολικά σε βραχυπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων, αποσπώντας πόρους από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή σε έναν θερμαινόμενο κόσμο, είπε ο Γκέιτς.

Σε υπόμνημα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Γκέιτς δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της ανθρωπότητας θα πρέπει να είναι η πρόληψη της δυστυχίας, ιδίως για όσους ζουν στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην εξάλειψη της ελονοσίας και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα δέκατο του βαθμού, «θα προτιμούσα να αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 0,1 βαθμό για να απαλλαγούμε από την ελονοσία. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν το μέγεθος της δυστυχίας που υπάρχει σήμερα», είπε ο Γκέιτς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, πριν από τη δημοσίευση του υπομνήματος.

Ο συνιδρυτής της Microsoft αφιερώνει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στους στόχους του Ιδρύματος Γκέιτς, το οποίο έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας.

Ίδρυσε την Breakthrough Energy το 2015 για να επιταχύνει την καινοτομία στην καθαρή ενέργεια. Έγραψε το 17σέλιδο υπόμνημά του με την ελπίδα να επηρεάσει τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει τον επόμενο μήνα στη Βραζιλία.

Προτρέπει τους παγκόσμιους ηγέτες να αναρωτηθούν αν τα λίγα χρήματα που διατίθενται για το κλίμα ξοδεύονται στα σωστά πράγματα.

Ο Γκέιτς, του οποίου το ίδρυμα παρέχει οικονομική στήριξη στην κάλυψη θεμάτων υγείας και ανάπτυξης στην Αφρική για το Associated Press, ασκεί μεγάλη επιρροή στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή.

Περιμένει ότι το υπόμνημά του με τίτλο «Σκληρές αλήθειες για το κλίμα» θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Γκέιτς είναι αισιόδοξος ότι η καινοτομία θα περιορίσει την κλιματική αλλαγή

Ο Γκέιτς είπε ότι ο ρυθμός της καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια ήταν ταχύτερος απ’ ό,τι περίμενε, επιτρέποντας στη φθηνή ηλιακή και αιολική ενέργεια να αντικαταστήσει εργοστάσια άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα σενάρια υπερθέρμανσης. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά επίσης στην επιτάχυνση των εξελίξεων στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, τα κονδύλια για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή μειώνονται. Με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πλούσιες χώρες περικόπτουν τους προϋπολογισμούς εξωτερικής βοήθειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή «απάτη».

Ο Γκέιτς επέκρινε τις περικοπές αυτές. Είπε ότι η Gavi, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκε από το φιλανθρωπικό του ίδρυμα και αγοράζει εμβόλια, θα έχει 25% λιγότερα χρήματα για τα επόμενα πέντε χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα πέντε. Η Gavi μπορεί να σώσει μια ζωή με λίγο περισσότερο από 1.000 δολάρια, πρόσθεσε.

Τα εμβόλια γίνονται ακόμη πιο σημαντικά σε έναν θερμαινόμενο κόσμο, έγραψε, γιατί τα παιδιά που δεν πεθαίνουν από ιλαρά ή κοκκύτη θα είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν όταν πλήξει ένας καύσωνας ή όταν η ξηρασία απειλήσει την τοπική τροφή.

Η υγεία και η ευημερία είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, είπε ο Γκέιτς, επικαλούμενος έρευνα του University of Chicago Climate Impact Lab, η οποία διαπίστωσε ότι οι προβλεπόμενοι θάνατοι από την κλιματική αλλαγή μειώνονται πάνω από 50% όταν λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη κατά το υπόλοιπο του αιώνα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πιστεύει ότι το όριο πρέπει να είναι «πολύ υψηλό» για το πού δαπανώνται τα χρήματα της βοήθειας.

«Αν έχεις κάτι που ξεφορτώνεται 10.000 τόνους εκπομπών και ξοδεύεις αρκετά εκατομμύρια δολάρια γι’ αυτό», είπε, «απλώς δεν αξίζει τον κόπο».

Με πληροφορίες από Associated Press