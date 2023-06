Η απάντηση του Κόπολα στη Ντάιαν Κίτον για τους λόγους που την επέλεξε στον «Νονό»

Η Ντάιαν Κίτον εξακολουθούσε μέχρι πρόσφατα να μη μπορεί να καταλάβει γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα της έδωσε τελικά τον ρόλο της συζύγου του Κορλεόνε στην κλασική πλέον ταινία «Ο νονός».

Έτσι, ρώτησε τον κορυφαίο σκηνοθέτη μέσω ενός στόρι στο Instagram γράφοντας: «Γιατί με επέλεξες για τον Νονό;» Ο Κόπολα απάντησε: «Σε επέλεξα, γιατί παρόλο που επρόκειτο να παίξεις την πιο κλασική σύζυγο, υπήρχε κάτι πάνω σου, πιο βαθύ, πιο αστείο και πολύ ενδιαφέρον. (Είχα δίκιο)».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ήταν και η ερμηνεία της Κίτον στο μιούζικαλ «Hair» ένας από τους παράγοντες που τον ώθησαν να την επιλέξει.

«Με προσκάλεσε ο Φρεντ Αστέρ να τον συνοδεύσω για να δω το "Hair". Εσύ έπαιζες εκεί και θυμάμαι την όμορφη φωνή σου στο τραγούδι», απάντησε.

Film icons chatting thru the dm q&a box is why Instagram remains supreme @Diane_Keaton @coppolawine 🍷 pic.twitter.com/bU1p1QlMzt