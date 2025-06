Η αντίδραση της Ναβρατίλοβα στις δηλώσεις Πασκάλ για την τρανσφοβική Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

Η θρυλική τενίστρια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα αντέδρασε στις δηλώσεις του ηθοποιού Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος επέκρινε τη τρανσφοβική συγγραφέα του «Χάρι Πότερ», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων.

Δύο μήνες αφότου ο ηθοποιός έγινε viral επειδή επέκρινε την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τη «αηδιαστική της συμπεριφορά», μετά την στήριξή της σε μια απόφαση κατά των τρανς γυναικών στη Βρετανία, ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε ανοιχτά για την απόφαση αυτή σε συνέντευξη στο «Vanity Fair».

Ο διάσημος ηθοποιός, του οποίου η αδελφή έκανε coming out ως τρανς γυναίκα το 2021, σχολίασε κάτω από ένα βίντεο στο Instagram που επέκρινε τη Ρόουλινγκ, επειδή στήριξε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας. Συγκεκριμένα την αποκάλεσε «χαμένη».

Αναλογιζόμενος την απόφασή του να επικρίνει δημόσια τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, δήλωσε στο Vanity Fair πως η προσοχή που προκάλεσε ένιωσε για λίγο σαν να ήταν «εκείνο το παιδί που τον έστελναν συχνά στο γραφείο του διευθυντή στο σχολείο για προβλήματα συμπεριφοράς, φοβόταν και σκεφτόταν: “Τι έκανα;”»

«Το μόνο πράγμα για το οποίο βασανίστηκα λίγο ήταν: ‘Βοηθάω; Γαμώτο βοηθάω πραγματικά;’ Είναι μια κατάσταση που απαιτεί απόλυτη ευγένεια και λεπτότητα, ώστε να γίνει πραγματική αλλαγή και να προστατευτούν όντως οι άνθρωποι. Θέλω να προστατεύσω τους ανθρώπους που αγαπώ. Αλλά είναι κάτι πιο βαθύ από αυτό. Οι νταήδες μου προκαλούν αναγούλα», συμπλήρωσε.

ΗΤζ. Κ. Ρόουλινγκ, που έχει δεχτεί επανειλημμένα κριτική για τις απόψεις της σχετικά με τον ορισμό του φύλου και τα δικαιώματα των διεμφυλικών, απάντησε ειρωνικά στον Πασκάλ μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στη συζήτηση παρενέβη και η Ναβρατίλοβα, η οποία υπερασπίστηκε τη Rowling, γράφοντας: «Άλλος ένας που εμφανίζεται τελευταία στιγμή και λέει στις γυναίκες να το βουλώσουν».

Another Johnny come lately telling women to STFU https://t.co/nzd5MeXKC1