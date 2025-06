Boy George για τις επίθεσεις της J.K. Rowling στα τρανς άτομα: «Είναι μια πλούσια, βαριεστημένη νταής»

Μια νέα διαδικτυακή διαμάχη ξέσπασε μεταξύ της J.K. Rowling και του Boy George, με αφορμή τις συνεχιζόμενες θέσεις της συγγραφέα του Χάρι Πότερ για τα τρανς δικαιώματα.

Ο 64χρονος τραγουδιστής, γνωστός από το συγκρότημα Culture Club, αποκάλεσε τη Rowling «πλούσια και βαριεστημένη νταή», κατηγορώντας την για εμμονική στάση απέναντι στη συμμετοχή των τρανς ατόμων σε γυναικείους χώρους.

Η αφορμή δόθηκε όταν άλλος χρήστης του X χαρακτήρισε τη Rowling «το άτομο που ίσως είναι το πιο υπεύθυνο για την πίεση για την κατάργηση των δικαιωμάτων των τρανς». Ο Boy George σχολίασε δηκτικά: «Μια πλούσια βαριεστημένη νταής!».

Η J.K. Rowling, 59 ετών, έχει δεχτεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για τις απόψεις της σχετικά με το φύλο και την ταυτότητα, με πρωταγωνιστές ακόμα και των ταινιών Χάρι Πότερ να την κατηγορούν για τρανσφοβία. Η ίδια έχει δηλώσει δημόσια υπέρ του διαχωρισμού των γυναικείων χώρων βάσει βιολογικού φύλου.

Η συγγραφέας απάντησε με μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία αναφέρθηκε στην ποινική καταδίκη του Boy George το 2009: «Δεν μου έχουν αποδοθεί ποτέ 15 μήνες φυλακή επειδή έδεσα έναν άνδρα με χειροπέδες στον τοίχο και τον χτύπησα με αλυσίδα», έγραψε η Rowling. «Εσείς ο ίδιος έχετε καταδικαστεί για βίαιη επίθεση. Ο συντριπτικός αριθμός των ανθρώπων που διαπράττουν εγκλήματα βίας είναι άνδρες, όπως εσείς. Γι' αυτό δεν θέλω να βλέπω άνδρες να φυλακίζονται σε κελιά γυναικείων φυλακών ή σε οποιονδήποτε από τους χώρους που αναφέρονται παραπάνω. Δεν είναι όλοι οι άνδρες βίαιοι ή αρπακτικοί, αλλά αρκετοί είναι για να καθιστούν απαραίτητη την προστασία».

