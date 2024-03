Η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα καλύπτει Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία

Η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα έφτασε στην Ελβετία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όπως δείχνουν οι εικόνες από τις ευρωπαϊκές αυτές χώρες.

Η αφρικανική σκόνη έχει σκεπάσει την Ευρώπη, όπως διαπιστώνουν οι πολίτες κυκλοφορώντας έξω, ενώ παράλληλα οι επιστήμονες προειδοποιούν για τυχόν συνέπειες, ειδικά όσον αφορά στις ευπαθείς ομάδες.

Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη πηγή ορυκτής σκόνης, απελευθερώνοντας από 60 έως 200 εκατομμύρια τόνους ετησίως και ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια πέφτουν γρήγορα στο έδαφος, τα μικρότερα μπορούν να μεταφερθούν χιλιάδες χιλιόμετρα και να φτάσουν σε όλη την Ευρώπη.

Τεράστια ποσότητα αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα έχει καλύψει τον ελβετικό ουρανό από την Παρασκευή, ενώ το ίδιο ισχύει και για περιοχές της Γαλλίας, ακόμα και για τη Γερμανία. Την περασμένη εβδομάδα αφρικανική σκόνη είχε καλύψει τη χώρα μας, αλλά και την Ισπανία και την Πορτογαλία. To ευρωπαϊκό κέντρο Copernicus προειδοποιεί μάλιστα, καθώς οι «επισκέψεις» της αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα στην Ευρώπη είναι ολοένα και συχνότερες.

Στην Ελβετία, η σκόνη μείωσε δραματικά την ορατότητα και έδωσε μια κιτρινωπή απόχρωση στο φως της ημέρας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Καθώς κατακάθεται, αυτή η άμμος δίνει μια πορτοκαλί απόχρωση στο χιόνι. «Η άφιξη άμμου από τη Σαχάρα οδηγεί σε πολύ σαφή μείωση της ηλιοφάνειας και της ορατότητας. Υπάρχει επίσης μια αύξηση στις συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων», υπογραμμίζει η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSwiss σε μήνυμα στο X.

Καθώς η άμμος συγκεντρώνεται κάτω από τα 3000 μέτρα, η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα, από τις όχθες της λίμνης της Γενεύης μέχρι την υπόλοιπη χώρα. Το AirCHeck, η εφαρμογή που ξεκίνησε από τα καντόνια για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα του αέρα στην Ελβετία, αναφέρει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή σε μια ακτίνα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά της χώρας. Αυτή η σκόνη έφτασε περίπου τους 180.000 τόνους, σύμφωνα με τα μοντέλα υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο ο μετεωρολόγος Ρομάν Μπρόλι της SRF Meteo.

Η σκόνη πάνω από την Ελβετία και τη νοτιοανατολική Γαλλία ήταν πολύ έντονη το Σάββατο: «Η σκόνη της Σαχάρας έχει ήδη φτάσει – μπορείτε να τη δείτε στην κιτρινωπή ομίχλη στον αέρα», δήλωσε ο Κρίστιαν Χέρολντ, μετεωρολόγος στη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), το Σάββατο.

Another major Saharan dust cloud spreads across the Mediterranean into central Europe and further north through the Easter holidays. Expect large sand deposits in many countries across Europe through Monday. 3-day forecast on the right side. Satellite: @NASAEarth pic.twitter.com/XqKd550FgF