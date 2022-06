Χονκ Κονγκ: Βυθίστηκε το ιστορικό πλωτό εστιατόριο Jumbo

Το πλωτό εστιατόριο Jumbo, ορόσημο του Χονγκ Κονγκ βυθίστηκε, λίγες μέρες αφότου ρυμουλκήθηκε από το λιμάνι, όπου λειτουργούσε για σχεδόν 50 χρόνια.

Το εστιατόριο Jumbo ανατράπηκε στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ενώ κατευθυνόταν προς άγνωστη τοποθεσία, όπως ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία.

Η Aberdeen Restaurant Enterprises δήλωσε «λυπημένη για το συμβάν», και διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

Το εστιατόριο έκλεισε τον Μάρτιο του 2020, με την έλευση της πανδημίας.

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια επισκέπτες πιστεύεται ότι έχουν φάει την καντονέζικη κουζίνα του όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Queen, Τομ Κρουζ και Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Το εμβληματικό εστιατόριο είχε εμφανιστεί και σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές αλλά η πανδημία έπληξε την επιχείρηση που δεν μπόρεσε να ανακάμψει.

Οι ναυτικοί μηχανικοί είχαν προσληφθεί για να επιθεωρήσουν το πλωτό εστιατόριο πριν από το ταξίδι του και είχαν ληφθεί «όλες οι σχετικές εγκρίσεις», σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες.

Το σκάφος επρόκειτο να παραμείνει σε άγνωστη τοποθεσία εν αναμονή του νέου διαχειριστή του.

Όμως βυθίστηκε την Κυριακή κοντά στα νησιά Paracel αφού «συνάντησε αντίξοες συνθήκες» και άρχισε να μπάζει νερά, όπως ανέφερε η Aberdeen Restaurant Enterprises.

«Το βάθος του νερού είναι τέτοιο που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτέλεση εργασιών διάσωσης», πρόσθεσε η εταιρεία.

Το εστιατόριο αντιμετώπιζε και πριν από την πανδημία οικονομικά προβλήματα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Melco International Development δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επιχείρηση δεν ήταν κερδοφόρα από το 2013 και έπειτα και είχε μεγάλες απώλειες.

Hong Kong residents said their goodbyes to the iconic Jumbo Seafood Restaurant as it was towed away by tugboats from its home of 46 years pic.twitter.com/WOfMIJHLSL