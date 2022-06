«Hocus Pocus 2»: Οι αδελφές Σάντερσον επέστρεψαν (ξανά)

Οι μάγισσες του «Hocus Pocus» χρειάστηκαν τρεις αιώνες (σεναριακά) για να εμφανιστούν για πρώτη φορά το 1993, στις κινηματογραφικές οθόνες. Αυτή τη φορά, όμως πέρασαν μόνο δύο δεκαετίες.

Το πρώτο teaser τρέιλερ για το σίκουελ του Hocus Pocus κυκλοφόρησε από την Disney και οι αδελφές Σάντερσον, δηλαδή οι Winifred (Μπέτι Μίντλερ), Sarah (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) και Mary (Κάθι Νατζίμι) δίνουν μία πρώτη γεύση για το τι να περιμένει το κοινό.

Το Hocus Pocus 2 θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 30 Σεπτεμβρίου, τότε που ξεκινά το Halloween.

Το «Hocus Pocus» έκανε πρεμιέρα το 1993 και αφηγούνταν την ιστορία τριών κακών αδελφών στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, οι οποίες πέρασαν 300 χρόνια κοιμισμένες πριν ανάψει το Κερί της Μαύρης Φλόγας.

Η απολαυστική τριάδα έρχεται αντιμέτωπη με τον τον νεαρό Max Dennison (Omri Katz) και την αδερφή Dani (Thora Birch), που πρέπει να εμποδίσουν τις μάγισσες να γίνουν αθάνατες πριν ανατείλει ο ήλιος.

Την σκηνοθεσία τότε υπέγραφε ο Kenny Ortega ενώ το σίκουελ έχει αναλάβει η Anne Fletcher.

Αν και στην πρώτη ταινία οι πρωταγωνίστριες πεθαίνουν, τώρα επιστρέφουν όταν δύο νεαρά κορίτσια ανάβουν ξανά το κερί.

Στη νέα ταινία συμμετέχουν και οι βασίλισσες του «Drag Race», Ginger Minj, Kahmora Hall και Kornbread «The Snack» Jeté.

Συμπαραγωγός του σίκουελ είναι ο Steven Haft μαζί με τους Lynn Harris και Bonnie Hlinomaz ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι David Kirschner, Adam Shankman και Ralph Winter.

Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας, μάλιστα ανάρτησαν και σχετικό βίντεο όπου παρακολουθούν κατενθουσιασμένες για πρώτη φορά το τρέιλερ.

