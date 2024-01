Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Βιέννης κατά της ακροδεξιάς

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους Αυστρίας με συνθήματα κατά της ακροδεξιάς και του ρατσισμού.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, τουλάχιστον 35.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία ή 80.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές, βρέθηκαν έξω από το κοινοβούλιο και αγνοώντας τη βροχή φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό, στη διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς.

Η διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και συνδικάτα, οργανώθηκε από το κίνημα «Παρασκευές για το μέλλον», το οποίο καταγγέλλει την αντίθεση της ακροδεξιάς στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, μαζί με άλλες δύο οργανώσεις, η μία εκ των οποίων υπερασπίζεται τους μαύρους που ζουν στην Αυστρία και η άλλη τους αιτούντες άσυλο.

