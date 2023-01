Χιλή: Διασώστες έσωσαν σκύλο παγιδευμένο για μέρες σε ποταμό- Σε απόκρημνα βράχια

Διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό έναν θηλυκό σκύλο, παγιδευμένο για μέρες σε απόκρημνα βράχια στον Μπιομπίο, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Χιλής.

Δύσκολα θα πίστευε κανείς πως η αβοήθητη σκυλίτσα θα επιβίωνε παγιδευμένη για ατελείωτες παγερές ημέρες στα βράχια.

Ωστόσο άνδρες του λιμενικού, της πυροσβεστικής και του πολεμικού ναυτικού επιχείρησαν το πρωί της Πέμπτης και κατάφεραν να σώσουν το μεσαίου μεγέθους θηλυκό σκυλί στα απόκρημνα βράχια στον Μπιομπίο, 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Μετά την διάσωσή του, αποφάσισαν μάλιστα να το βαφτίσουν, δίνοντας το όνομα Sirena («Γοργόνα»).

DOG RESCUE: Chilean navy personnel rescued a dog that was trapped on a rock formation at the mouth of a river in Chile on Thursday. The canine had been on the rock for about four days. pic.twitter.com/owpQ2SFcpr