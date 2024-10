Χεζμπολάχ: Με πυρά πυροβολικού και πυραύλους στοχοποίησε σήμερα Ισραηλινούς στρατιώτες

Μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Νετανιάχου ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ εξουδετέρωσαν τους τους διαδόχους του Χασάν Νασράλα, η Χεζμπολάχ απάντησε με πυρά.

Συγκεκριμένα, η Χεζμπολάχ στοχοποίησε σήμερα με πυρά πυροβολικού και πυραύλους Ισραηλινούς στρατιώτες στο χωριό Λαμπουνέχ που βρίσκεται στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, ανέφερε σε μία ανακοίνωση της.

Η ανακοίνωση αυτή, έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι εξουδετέρωσε δύο διαδόχους του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ προσθέτοντας ότι χθες και σήμερα, τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά στη διάρκεια της μάχης στο νότιο Λίβανο.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «εξόντωσε» τους πιθανούς διαδόχους του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, αποφεύγοντας να τους κατονομάσει.



«Υποβαθμίσαμε τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ. Εξοντώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων τον ίδιο τον Νασράλα και τον αντικαταστάτη του Νασράλα και τον αντικαταστάτη του αντικαταστάτη», ανέφερε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.



Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν ως ο πιθανότερος διάδοχος του Νασράλα, πιθανότατα «εξοντώθηκε». Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποιον εννοούσε ο Νετανιάχου όταν αναφέρθηκε στον «αντικαταστάτη του αντικαταστάτη».

