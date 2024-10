Ο Νετανιάχου λέει ότι εξοντώθηκαν οι πιθανοί διάδοχοι του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ισραηλινών επιθέσεων και την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ, σήμερα.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «εξόντωσε» τους πιθανούς διαδόχους του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, αποφεύγοντας να τους κατονομάσει.

«Υποβαθμίσαμε τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ. Εξοντώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων τον ίδιο τον Νασράλα και τον αντικαταστάτη του Νασράλα και τον αντικαταστάτη του αντικαταστάτη», ανέφερε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν ως ο πιθανότερος διάδοχος του Νασράλα, πιθανότατα «εξοντώθηκε». Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποιον εννοούσε ο Νετανιάχου όταν αναφέρθηκε στον «αντικαταστάτη του αντικαταστάτη».

