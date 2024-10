Δαμασκός: Το Ισραήλ χτύπησε κτήριο κοντά στην ιρανική πρεσβεία - Επτά νεκροί και 11 τραυματίες

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε ένα κτίριο στα προάστια της Δαμασκού, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Μεταξύ των θυμάτων από το πλήγμα του Ισραήλ στη Δαμασκό της Συρίας είναι και γυναίκες και παιδιά. Άλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο ένα κτίριο κατοικιών και καταστημάτων στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Μαζέ, σκοτώνοντας επτά πολίτες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα.

