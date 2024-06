Χέρμπερτ Κικλ: Ποιος είναι ο ακροδεξιός που αναδείχτηκε νικητής στην Αυστρία

Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) είναι - όπως φαίνεται - ο νικητής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αυστρία, σύμφωνα με το exit poll, και ο Χέρμπερτ Κικλ ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Ποιος είναι, όμως, ο νέος ακροδεξιός «πρωταγωνιστής» της Ευρώπης.

Ο Χέρμπερτ Κικλ (γεννημένος στις 19 Οκτωβρίου 1968) είναι αυστριακός πολιτικός και ηγείται του Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) από τον Ιούνιο του 2021. Προηγουμένως διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών από το 2017 έως το 2019 και γενικός γραμματέας του FPÖ από το 2005 έως το 2018.

«Αν ένα κόμμα είναι ένα πλοίο, τότε προτιμώ να είμαι στο μηχανοστάσιο παρά στο δείπνο του καπετάνιου». Έτσι έλεγε ο Χέρμπερτ Κικλ, όταν ο Χάινς Κρίστιαν Στράχε ήταν ακόμη επικεφαλής του κόμματος σύμφωνα με το «Kickl and the Destruction of Europe», μια βιογραφία που κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου. Χωρίς να θεωρείται ότι έχει ρεύμα, ο Κικλ προοριζόταν πάντα να είναι ο μηχανικός και όχι ο καπετάνιος. «Νομίζω ότι μερικές φορές εξακολουθεί να εκπλήσσεται που είναι ο αρχηγός του fpö», λέει ο Robert Treichler, ένας από τους δύο συγγραφείς.

Facebook Twitter Χέρμπερτ Κικλ/Φωτ.: EPA

Τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται πως δεν είχε πείσει τον κόσμο για την Καγκελαρία της Αυστρίας. Σήμερα, όμως ήταν αυτή η μέρα. Γεννημένος το 1968, μεγάλωσε σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης στην Καρινθία. Ήταν καλός μαθητής. Του άρεσαν οι Beatles και τα cargo παντελόνια που αγόραζε από το κατάστημα του αμερικανικού στρατού στο Spittal. Ο παππούς του Φλόριαν ήταν ναζιστής, αλλά αυτό συνέβαινε με πολλούς από τη γενιά του στην Καρινθία, σύμφωνα με το Politico.

Παρά τις ακαδημαϊκές του ικανότητες, ο Κικλ δεν ολοκλήρωσε ποτέ το πτυχίο φιλοσοφίας του στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ούτε τη στρατιωτική του θητεία. Αντ' αυτού εντάχθηκε στο fpö και γοητεύτηκε από τον Γιοργκ Χάιντερ, του χαρισματικού ηγέτη του κόμματος από το 1986 έως το 2000. Ο Χάιντερ εντόπισε το ταλέντο του Κικλ στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία -και τον άφησε να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά της επινόησης μερικών από τις πιο άσχημες αλλά δυστυχώς πιασάρικες φράσεις του fpö.

Όταν ο Χάιντερ εγκατέλειψε το fpö για να ιδρύσει ένα νέο κόμμα το 2005, όλοι περίμεναν ότι ο Κικλ θα τον ακολουθούσε και ο Στράχε θα αναλάβει την ηγεσία. Ωστόσο, ο δεύτερος παραλίγο να καταστρέψει το fpö με ένα σκάνδαλο που αφορούσε ένα βίντεο που γυρίστηκε κρυφά στο νησί της Ίμπιζα, στο οποίο εμφανιζόταν να υπόσχεται κυβερνητικές συμβάσεις με αντάλλαγμα δωρεές του κόμματος σε μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν ανιψιά ενός ολιγάρχη που πρόσκειται στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Facebook Twitter Χέρμπερτ Κικλ/Φωτ.: EPA

Χέρμπερτ Κικλ: Πήρε από το χέρι τους αντιεμβολιαστές

Με τους πιο ταλαντούχους πολιτικούς του fpö να έχουν φύγει από τη μέση, ο εσωστρεφής Κικλ ανέλαβε την ηγεσία. Μετακίνησε το κόμμα προς την ακροδεξιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. την οποία χρησιμοποίησε για να ξεσηκώσει τις διαμαρτυρίες κατά των κυβερνητικών περιορισμών.Υπεραμύνεται του «ταυτιστικού» κινήματος - της ευρωπαϊκής απάντησης στην αμερικανική alt-right- και θέλει να σταματήσει τη μετανάστευση και να απελάσει ακόμη και αλλοδαπούς. Ήρωάς του είναι ο Βίκτορ Όρμπαν, ο αυταρχικός ηγέτης της Ουγγαρίας.

Το FPÖ έχει κερδίσει ήδη ένα «βραβείο». Η γερμανική εφημερίδα BILD ανακήρυξε την προεκλογική αφίσα του ως την «πιο αηδιαστική» αυτών των εκλογών. «Στοπ στην τρέλα της ΕΕ», είναι το κεντρικό σύνθημα και συνοδεύεται από ασπρόμαυρα σκίτσα με πρόσφυγες σε λέμβο, τανκς, ανεμογεννήτριες, πυραύλους και στο κέντρο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν ένα φιλί. «Κρίση ασύλου», «Πολεμοκαπηλία», «Οικο-κομμουνισμός» και «Κορονο-χάος», γράφει ακόμη η αφίσα. «Το FPÖ είναι η φωνή του Πούτιν στην Αυστρία», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ντένις Ράντκε, ενώ στο ίδιο πνεύμα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος στην Αυστρία Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) έκανε λόγο για αναπαραγωγή της «προπαγάνδας του εκπροσώπου του Πούτιν, Πεσκόφ». Η ουκρανική πρεσβεία στη Βιέννη διαμαρτυρήθηκε έντονα για «προσβολή του ουκρανικού λαού».

Facebook Twitter Χέρμπερτ Κικλ/Φωτ.: EPA

Η Αυστρία εκλέγει 20 ευρωβουλευτές και οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της ανέρχονται σε 6,3 εκατομμύρια. Στις ευρωεκλογές του 2019 ψήφισε το 59,6%. Στις σημερινές εκλογές συμμετέχουν συνολικά επτά κόμματα, τα πέντε που εκπροσωπούνται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (ÖVP, SPÖ, FPÖ, Πράσινοι, Neos), το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) και η λίστα DNA, με κεντρικό θέμα την κριτική στα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Τα δύο τελευταία έπρεπε να συγκεντρώσουν 2.600 υπογραφές προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Οι κάλπες κλείνουν σταδιακά στη χώρα από τις 13:00 (τοπική ώρα) έως τις 17:00, με τελευταία τη Βιέννη.

Με πληροφορίες από Economist, BBC, Reuters