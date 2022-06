Χάρκοβο: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πυρηνικό ερευνητικό κέντρο - «Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή»

Ρωσικός βομβαρδισμός έπληξε πυρηνικό ερευνητικό κέντρο στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας σήμερα, ανακοίνωσε η Κρατική Πυρηνική Ρυθμιστική Επιθεώρηση.

Επλήγησαν κτίρια και υποδομή, αλλά δεν επηρεάστηκε η περιοχή όπου στεγάζεται το πυρηνικό καύσιμο και τα επίπεδα της ραδιενέργειας παραμένουν κανονικά στην περιοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αρχής.

⚡️ Russia’s shelling damages subcritical nuclear reactor in Kharkiv.



The shelling also damaged the building of Institute of Physics and Technology, housing the “Neutron Source” subcritical nuclear reactor, the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine reported on June 25.