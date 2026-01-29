Χάρι Στάιλς: Απογοητευμένοι οι φαν με το κόστος των εισιτηρίων της περιοδείας - Το σχόλιο του Λίαμ Γκάλαχερ

Η χαρά της ανακοίνωσης του «Together, Together World Tour» του Χάρι Στάιλς επισκιάστηκε από τις αντιδράσεις των φαν του, όταν είδαν τις τιμές των εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες του στο Λονδίνο κυμαίνονται από 72,95 μέχρι και 725,45 λίρες για τα VIP πακέτα. Στο Άμστερνταμ, οι τιμές φτάνουν έως και τα 828,62 ευρώ. Πολλοί από τους φαν υποστηρίζουν, ότι πληρώνουν σχεδόν τα διπλά για τις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν στην περιοδεία «Love On Tour» την περίοδο 2021–2023.

Η κριτική για το ύψος της τιμής των εισιτηρίων κατέκλυσε τα social media. «Με αυτές τις τιμές, περιμένω ο Harry Styles να έρθει μέχρι τη θέση μου με λουλούδια και να με φιλήσει στο μέτωπο», γράφουν, μεταξύ άλλων στο X. «Πλήρωσα 140 λίρες για Love On Tour και τώρα τα ίδια καθίσματα κοστίζουν πάνω από 300. Ποια είναι η δικαιολογία;», ρωτά ένας φαν στην ίδια πλατφόρμα.

Το σχόλιο που ξεχώρισε, όμως, ήταν εκείνο του Λίαμ Γκάλαχερ. Ο frontman των Oasis, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικών σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων για την περιοδεία επανένωσης των Oasis το 2025, τοποθετήθηκε για το θέμα, αστειευόμενος ότι οι τιμές της ροκ μπάντας ήταν «λογικές, αν το σκεφτούμε τώρα».

Χάρι Στάιλς: Είναι λογικές οι αυξήσεις στις τιμές;

Ο Independent, αναφέρει σε δημοσίευμά του, πως επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Στάιλς και την Ticketmaster.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, τα εισιτήρια στην τελευταία περιοδεία του τραγουδιστή για τις συναυλίες του στο Wembley το 2023 κυμαίνονταν από 50,65 έως 326,20 λίρες πριν από τις χρεώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι τα εισιτήρια της ανώτερης κατηγορίας για τις νέες συναυλίες του κοστίζουν τώρα περίπου 140 λίρες περισσότερο.

Ωστόσο, οι τιμές αντανακλούν το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των συναυλιών σε στάδια. Τα εισιτήρια για την περιοδεία Eras της Taylor Swift το 2023 ξεκινούσαν από περίπου 58,65 λίρες, με τα VIP ή ειδικά πακέτα να φτάνουν τις 749 λίρες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα εισιτήρια για την περιοδεία Cowboy Carter της Beyoncé κυμαίνονταν από 71 έως 950 λίρες.

Τα εισιτήρια για τις θέσεις όρθιων για την περιοδεία των Coldplay το 2025-2026 κοστίζουν 112,75 λίρες στο Ticketmaster συν 2,75 λίρες έξοδα κράτησης, ενώ τα εισιτήρια για τις θέσεις καθήμενων από 57,75 έως 195,25 λίρες ανά εισιτήριο συν έξοδα.

Πέρυσι, τα εισιτήρια για τις θέσεις όρθιων για την περιοδεία της Billie Eilish στο Ηνωμένο Βασίλειο κόστιζαν 145 λίρες.

«Η περιοδεία του Styles μπορεί να είναι ένα ακόμη παράδειγμα καλλιτέχνη που δέχεται κριτική για μια ευρύτερη οικονομική κατάσταση την οποία δεν μπορεί να ελέγξει», σχολιάζει ο Independent.