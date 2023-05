Χάρι – Μέγκαν: Τους εκθέτουν για την υπερβολή περί τροχαίου και «καταστροφικής καταδίωξης»

Νέες λεπτομέρειες προκύπτουν μετά την εμπλοκή της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι σε συμβάν που ο εκπρόσωπός τους αποκάλεσε «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη».

Το ζεύγος έφευγε - μαζί με τη μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια Ράγκλαντ - από εκδήλωση στην αμερικανική μεγαλούπολη, όταν παπαράτσι άρχισαν να τους καταδιώκουν «για περισσότερες από δύο ώρες», όπως είπε εκπρόσωπός τους, ο οποίος έκανε λόγο για «σχεδόν καταστροφικό» συμβάν.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Χάρι και της Μέγκαν τα πράγματα δεν ήταν τόσο δραματικά όσο ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης αλλά και του οδηγού ταξί που μετέφερε το ζευγάρι, τη μητέρα της Μέγκαν και έναν άνδρα της ασφάλειας.

Ο δήμαρχος της πόλης, Έρικ Άνταμς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απερίσκεπτο και ανεύθυνο», ενώ το συμβάν υποβάθμισε και η αστυνομία, περιγράφοντας μια κάπως ταραχώδη αλλά συνολικά ελεγχόμενη σκηνή.

«Το NYPD βοήθησε την ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας που προστατεύει τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας την Τετάρτη.

«Υπήρχαν πολλοί φωτογράφοι που έκαναν τη μεταφορά τους δύσκολη. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν στον προορισμό τους και δεν αναφέρθηκαν συγκρούσεις, κλήσεις, τραυματισμοί ή συλλήψεις», ενώ υψηλόβαθμός αξιωματικός πρόσθεσε ότι «δεν υπήρξαν αναφορές σύγκρουσης ή κλήσεις στο 911» και ότι η καταδίωξη «σίγουρα δεν ήταν δύο ώρες».

Η περιγραφή του ζεύγους περί «καταστροφικού συμβάντος», θυμίζοντας σε πολλούς τον θάνατο της μητέρας του Χάρι, Νταϊάνα στο Παρίσι, προκάλεσε και τις αντιδράσεις δημοσιογράφων και διασημοτήτων.

Η πρώην παρουσιάστρια τοκ σόου της Fox και podcaster, Μέγκιν Κέλι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς τους «μπούρδες» και είπε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί δίωρη καταδίωξη με αυτοκίνητο στο Μανχάταν, με τόσα φανάρια και κίνηση στους δρόμους.

I lived in Manhattan for 17 yrs & it is not possible to have a 2hr “car chase” there. Too many street lights/stop signs, too much foot/car traffic & hundreds of places you could safely pull over to protect yourself. https://t.co/ABihLDNfBk