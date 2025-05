Το Χάρβαρντ μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ ως απάντηση στην απαγόρευση εγγραφής διεθνών φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ανοίγει ένα νέο μέτωπο στη νομική μάχη που δίνει εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, καταθέτοντας την Παρασκευή αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ως απάντηση στην κίνηση της κυβέρνησης να ανακαλέσει τη δυνατότητα της σχολής να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.

Η αγωγή του παλαιότερου και πλουσιότερου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση της Πέμπτης να διαγραφεί η σχολή από το Πρόγραμμα Φοιτητών και Επισκεπτών Ανταλλαγής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας παραβιάζει τον νόμο.

«Πρόκειται για την τελευταία πράξη της κυβέρνησης ως ξεκάθαρο αντίποινο για το Χάρβαρντ που άσκησε τα δικαιώματα της Πρώτης Τροποποίησης (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ) για να απορρίψει τις απαιτήσεις της κυβέρνησης να ελέγξει τη διακυβέρνηση του Χάρβαρντ, το πρόγραμμα σπουδών και την “ιδεολογία” των καθηγητών και των φοιτητών του», σύμφωνα με αντίγραφο της αγωγής που κατατέθηκε.

Χθες, Πέμπτη (22/5), το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι ανακλήθηκε η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος Student and Exchange Visitor Program (SEVP), εμποδίζοντάς το πλέον να εγγράφει νέους διεθνείς φοιτητές και υποχρεώνοντας όσους ήδη φοιτούν να μεταφερθούν αλλού ή να χάσουν το νομικό καθεστώς παραμονής τους στις ΗΠΑ.

Η απόφαση υπογράφηκε από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η οποία δήλωσε πως η διοίκηση Τραμπ «κρατά το Χάρβαρντ υπόλογο για την υποδαύλιση βίας και αντισημιτισμού, καθώς και για τη συνεργασία του με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εντός της πανεπιστημιούπολης». Σύμφωνα με την ίδια, η δυνατότητα εγγραφής διεθνών φοιτητών «είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα» και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να «ενισχύονται τα πολυδισεκατομμυριούχα κληροδοτήματα των πανεπιστημίων μέσω υψηλότερων διδάκτρων».

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86