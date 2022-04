Χάος στη Σαγκάη: Αρπάζουν ασθενείς με κορωνοϊό από τα σπίτια τους και τους οδηγούν σε στρατόπεδα καραντίνας

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τις τελευταίες ώρες νέα βίντεο από τη Σαγκάη στην Κίνα, που βρίσκεται υπό το καθεστώς σκληρού lockdown.

Η πόλη 25 εκατομμυρίων κατοίκων θυμίζει φρούριο, με τις τοπικές Αρχές να λαμβάνουν κάθε πιθανό μέτρο για να περιορίσουν τους κατοίκους. Η Σαγκάη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη έξαρση του covid-19 που έχει καταγραφεί στην Κίνα από τότε που πρωτοεντοπίστηκε ο νέος κορωνοϊός στην κινεζική πόλη Γουχάν, στα τέλη του 2019



Την Τετάρτη αναρτήθηκε ένα νέο βίντεο στο Twitter, το οποίο δείχνει έναν άνδρα να απομακρύνεται βίαια από το σπίτι του -όντας θετικός στην Covid-19- ώστε να μεταφερθεί σε χώρο καραντίνας. Δεν είναι ο μόνος. Πολίτες βγαίνουν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους και ουρλιάζουν απελπισμένοι πως δεν αντέχουν άλλο.

English translation subtitles



Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.



Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/tn133wblOz