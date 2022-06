Χάντερ Μπάιντεν: Αποκαλύψεις σε βιβλίο της πρώην συζύγου του: «Διαφθορά, ναρκωτικά, βίντεο πορνό»

Σε αποκαλύψεις για την «πραγματική κόλαση», όπως χαρακτηρίζει, που βίωνε ενώ ήταν παντρεμένη με τον Χάντερ Μπάιντεν, τον μικρό γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάινεν προχωράει η Κάθλιν Μπουλ.

Στο βιβλίο που έγραψε με τίτλο «If We Break: A Memoir Of Marriage, Addiction, And Healing», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου, αποκαλύπτει τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται ο πρώην σύζυγός της, ενώ μιλάει και για τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Η Κάθλιν Μπουλ και ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 20 χρόνια, όταν η Μπουλ ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της ήταν εθισμένος στο ποτό, τα ναρκωτικά και το σεξ.

Το βιβλίο έρχεται πέντε χρόνια μετά από το διαζύγιο του ζευγαριού, με την Μπουλ να λέει ότι συγχώρεσε τον μικρότερο γιο του προέδρου, για τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που σπατάλησε στους εθισμούς του, τα ατελείωτα ψέματα, τις απιστίες του, τους διαρκείς εξευτελισμούς με τα πορνό βίντεο που ανέβαζε στο Διαδίκτυο, αλλά και για οτιδήποτε προκύψει από τη σχετική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα οικονομικά και τις επιχειρηματικές του υποθέσεις.

«Βρήκα εκατοντάδες χρεώσεις πιστωτικών καρτών σε μπαρ, κάβες και στριπτιτζάδικα», γράφει η Κάθλιν. «Όλη την ώρα, μου έλεγε ότι ήταν υγιής και νηφάλιος - και ότι εγώ ήμουν η τρελή. Του έλεγα συνεχώς ότι ήμουν το μόνο άτομο που προσπαθούσε να τον βοηθήσει να μείνει νηφάλιος. Έτσι, αυτή η προσπάθειά μου να τον σώσω έγινε πια το δικό μου είδος εθισμού», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

«Είτε με ανακρίνουν είτε όχι, δεν θα μπορούσα να βοηθήσω», σημειώνει. «Είχα το κεφάλι μου τόσο βαθιά θαμμένο στην άμμο για τα οικονομικά μας», αποκαλύπτει η 53χρονη σε συνέντευξή της στο νέο τεύχος του People.

Όπως αναφέρει η ίδια, ο Χάντερ καλούσε συχνά ιερόδουλες, ανέβαζε συνέχεια τις ερωτικές περιπτύξεις μαζί τους σε ροζ ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και είχε τόσο σοβαρή εξάρτηση από τα ναρκωτικά που ξεχνούσε μέσα στο σπίτι τα σύνεργά του.

Στη συνέχεια, μιλώντας στο People, είπε πως η μεγαλύτερη ντροπή που ένιωσε ήταν το γεγονός ότι δεν είχε πλέον ταυτότητα. «Γράφοντας το βιβλίο συνειδητοποίησα πως το μεγαλύτερο βάρος που ένιωθα οφείλεται στο ότι έπρεπε να συγχωρήσω πρώτα τον εαυτό μου, γιατί δεν πιστεύω σε αυτόν».

Όπως λέει, άρχισε να γράφει μετά το θάνατο του αδελφού του Χάντερ, Μπο, από καρκίνο στον εγκέφαλο τον Μάιο του 2015. «Ήταν κάτι σαν κάθαρση», εξηγεί.

Η σχέση του με τη χήρα του αδερφού του

Το χειρότερο όμως από όλα, ήταν η σχέση που είχε συνάψει με τη χήρα του ίδιου του αδερφού του, «μία άθλια σχέση ακόμα και για κάποιον τόσο διεφθαρμένο όπως τον 52χρονο Χάντερ». Και το χειρότερο ήταν ότι την ανακάλυψη έκαναν τα ίδια τα παιδιά τους, όταν βρήκαν ενοχοποιητικά μηνύματα στο τηλέφωνό του.

«Ήμουν αποκλεισμένη από την οικογένεια Μπάιντεν»

Η Κάθλιν Μπουλ, γράφει επίσης στο βιβλίο της ότι ένιωθε αποκλεισμένη από την οικογένεια Μπάιντεν αφού δεν καλυπτόταν από την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας. Σε ένα απόσπασμα το οποίο προδημοσιεύει ο Guardian, περιγράφει λεπτομερώς μία συνάντηση του 2009 με έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας πριν ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει τα καθήκοντά του ως αντιπρόεδρος.

«Ο Χάντερ και τα κορίτσια θα έχουν όλοι προστασία. Μαζί τους δύο πράκτορες 24 ώρες το 24ωρο», της είχε πει, σύμφωνα με το βιβλίο της, προσθέτοντας ότι η ίδια θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον Guardian, η Μπουλ έγραψε ότι ήταν «ντροπιασμένη» από τα νέα. «Σήμαινε αυτό ότι ήμουν λιγότερο σημαντική από τον σύζυγό μου και τα παιδιά μου; Αυτό που άκουσα στα λόγια του: Δεν ήμουν πραγματικά Μπάιντεν», έγραψε.

«Σήμερα έχω τον απόλυτο έλεγχο της ζωή μου»

Σήμερα, εργάζεται σε μία μη κερδοσκοπική γυναικεία οργάνωση στην Ουάσινγκτον, ως φόρο τιμής στην κοινότητα που τη βοήθησε στις πιο σκοτεινές της μέρες, έχει θεραπευτεί από τον καρκίνο και είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Δεν λαμβάνει διατροφή από τον Χάντερ, όπως λέει καθώς δεν υπήρξε διακανονισμός διαζυγίου.

«Έχω τον απόλυτο έλεγχο της ζωής μου τώρα. Ελπίζω οι άνθρωποι να δουν στην ιστορία μου τη δυνατότητα να ξεκινήσω ξανά».

Ερωτηθείσα για τη σχέση της τώρα με τους γονείς του Χάντερ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και την Τζιλ Μπάιντεν, η Κάθλιν λέει: «Το διαζύγιο επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια -- όχι μόνο το ζευγάρι, όχι μόνο τα παιδιά. Ήμασταν όλοι πολύ κοντά και ήταν οδυνηρό. Ήταν δύσκολο Αυτό όμως που μοιραζόμαστε τώρα και θα μοιραζόμαστε για όλη μας τη ζωή είναι αυτή η αγάπη για τις τρεις κόρες μου».

Με πληροφορίες από The Guardian και People