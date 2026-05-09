Χανταϊός: «Ήταν κόλαση επί γης» - Η περιγραφή άνδρα που νόσησε πριν από τρία χρόνια

Ο Λορν Γουόρμπερτον περιέγραψε τον χανταϊό ως «βασανιστήριο»

«Ήταν κόλαση επί γης» - Η περιγραφή άνδρα που νόσησε με χανταϊό πριν από τρία χρόνια / Φωτ.: Unsplash
Ο Λορν Γουόρμπερτον δεν είχε ακούσει ποτέ για τον χανταϊό μέχρι να νοσήσει.

Σήμερα, ο χανταϊός επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο, με την ανησυχία εξαιτίας των θανάτων που καταγράφηκαν να ενισχύεται και ο Γουόρμπερτον περιέγραψε τον ιό ως «βασανιστήριο» και «κόλαση επί γης».

Σε δηλώσεις που έκανε στο BBC Outside Source, περιέγραψε, ότι τον Μάρτιο του 2023 άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, με «συμπτώματα τύπου Covid, πόνους στο σώμα, πονοκέφαλο με διάρκεια και κόπωση».

Τα συμπτώματά του επιδεινώθηκαν γρήγορα και, όπως περιέγραψε ένιωθε να «τον λούζει ιδρώτας και να μην μπορεί να αναπνεύσει».

Συνδέθηκε σε μηχάνημα υποστήριξης ζωής, διαγνώστηκε με χανταϊό και παρέμεινε περίπου τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο.

«Η ασθένεια και η ταλαιπωρία που πέρασα ήταν μια πραγματική κόλαση, ήταν ένα βασανιστήριο από τη στιγμή που το βίωσα μέχρι να καταφέρω να ξανασταθώ στα πόδια μου», περιγράφει.
 

Με πληροφορίες από BBC
 

