Χαμάς: Νεκρός από ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα Ισραηλινός όμηρος

Νέες εξελίξεις προέκυψαν σήμερα σχετικά με το ζήτημα των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, δημοσιοποίησε ένα σύντομο βίντεο του Ναντάβ Πόπλεγουελ ενός 51χρονου ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ο 51χρονος Ισραηλινός φαίνεται να έχει μία μελανιά στο δεξί του μάτι.

Στο βίντεο, ο Ναντάβ Πόπλεγουελ επιβεβαίωσε ο ίδιος το όνομα του. Αργότερα το Σάββατο, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Ισραηλινός όμηρος Ναντάβ Πόπλεγουελ πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, πριν από έναν και πλέον μήνα.

Hamas releases another propaganda video of an Israeli hostage held by Palestinians.

Nadav Popplewell was kidnapped on October 7th, and his brother was murdered.

