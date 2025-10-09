ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χαιρετίζει με ικανοποίηση ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει, προσπαθώντας για ακόμα μια φορά να φέρει στο προσκήνιο τον ρόλο της Τουρκίας ως υπερμάχου της ελευθερίας των Παλαιστινίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαριστεί την Αίγυπτο και Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναλυτικά, το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας έχει ως εξής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση στην εκεχειρία, καθώς και τις αδελφές χώρες Κατάρ και Αίγυπτο, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας. Ως Τουρκία θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία. Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του 1967. Με την ευκαιρία αυτή, χαιρετίζω με την πιο εγκάρδια αγάπη μου τους αδελφούς μου Παλαιστίνιους, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια υφίστανται απερίγραπτους πόνους, αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει, δεν υποχωρούν από την αξιοπρεπή στάση τους. Ο Κύριος να είναι ο σύμμαχος και ο βοηθός των Παλαιστινίων αδελφών μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους δώσει την ευλογία του παραδείσου».

Ανακοίνωση και από το ΥΠΕΞ της Τουρκίας

Λίγη ώρα αργότερα σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι αναμένει την πλήρη εφαρμογή της, ελπίζοντας -όπως σημειώνει- ότι θα βάλει τέλος «στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια».

Η Άγκυρα κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζητεί να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμησή της. Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις και δεσμεύεται «να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει: «Χαιρετίζουμε την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ελπίζουμε ότι αυτή η εκεχειρία θα θέσει τέλος στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας. Με την εκεχειρία σε ισχύ, είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή, και να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα κατά την προσεχή περίοδο. Η διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας δίκαιης επίλυσης του ισραηλινο-παλαιστινιακού ζητήματος. Ελπίζουμε ότι η δυναμική που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση μιας λύσης δύο κρατών στην επόμενη περίοδο. Επαινούμε τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Η Τουρκία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καταρρέει το αφήγημα Ερντογάν για το ΚΑΑΝ: Απόπειρα να «μαζευτούν» οι δηλώσεις Φιντάν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Οι δηλώσεις Φιντάν αποκάλυψαν το πρόβλημα Ερντογάν με το μαχητικό KAAN αλλά και κάτι βαθύτερο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι οι κυρώσεις CAATSA εμποδίζουν την παραγωγή του μαχητικού KAAN - Η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα καθώς αποκαλύπτεται το πόσο ευάλωτη είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Διεθνή / Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές – Ζήτησε τερματισμό της κατοχής και δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Κτηνοτρόφοι υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού

Διεθνή / Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε το αγνοούμενο κορίτσι

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία ημέρα στους γονείς της Μαντλίν - «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς καταλήγουν σε συμφωνία εκεχειρίας με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ - Όλοι οι όμηροι απελευθερώνονται, αρχίζει η απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διεθνή / Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Ισημερινού, Ντάνιελ Νόμποα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων. Πέντε άτομα συνελήφθησαν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζεται.
LIFO NEWSROOM
Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Διεθνή / Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, απορρίπτοντας το αίτημα των ουγγρικών αρχών για άρση της
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Διεθνή / Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων  ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη λήξη του πολέμου. 
LIFO NEWSROOM
«Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Διεθνή / «Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Πρώην στρατιώτες που στρατολογήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας περιγράφουν πώς εκπαίδευαν ανήλικους μαχητές υπό την αιγίδα παραστρατιωτικών δυνάμεων
LIFO NEWSROOM
 
 