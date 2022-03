«Μη μιλάνε οι σφαγείς για cancel culture!»: H Τζ. K. Ρόουλινγκ βάζει στη θέση του τoν Πούτιν

O Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επικαλέστηκε τη Βρετανίδα συγγραφέα Τζ.Κ.Ρόουλινγκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, καταδικάζοντας την cancel culture της Δύσης.

Ο Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι «προσπαθεί να ακυρώσει» την πλούσια μουσική και λογοτεχνική κουλτούρα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθετών Pyotr Tchaikovsky και Sergei Rachmaninov, με τον ίδιο τρόπο που είπε ότι ακύρωσε την συγγραφέα του Χάρι Πότερ Τζ.Κ. Ρόουλινγκ επειδή «δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των δικαιωμάτων των φύλων».

Η Ρόουλινγκ έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις για τις απόψεις της που αφορούν στα τρανς άτομα.

Η Ρόουλινγκ απάντησε ωστόσο στον Ρώσο Πρόεδρο, αναρτώντας φωτογραφία του κρατούμενου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι στο Twitter.

«Οι κριτικές σχετικά με την cancel culture της δυτικής κουλτούρας, ίσως δεν θα πρέπει να γίνονται από εκείνους που σήμερα σφαγιάζουν πολίτες για το έγκλημα της αντίστασης ή που φυλακίζουν και δηλητηριάζουν τους επικριτές τους» ανέφερε συμπληρώνοντας το hashtag #IStandWithUkraine.

Σημείωσε ακόμη ότι όλες οι δωρεές από τη φιλανθρωπική οργάνωση που συνίδρυσε θα διατεθούν για να βοηθήσει παιδιά στην Ουκρανία. Το ποσό αγγίζει το 1 εκατομμύριο λίρες.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW