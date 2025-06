H ηθοποιός Χέιλι Στάινφελντ παντρεύτηκε τον αστέρα του NFL Τζος Άλεν

Ο Αμερικανός αθλητής Τζος Άλεν και η ηθοποιός Χέιλι Στάινφελντ παντρεύτηκαν το Σάββατο σε μια τελετή στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Στάινφελντ, γνωστή από ρόλους σε ταινίες όπως το «True Grit» (για το οποίο είχε προταθεί για Όσκαρ σε ηλικία μόλις 14 ετών) εμφανίστηκε με λευκό στράπλες φόρεμα, ενώ φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό People δείχνουν το ζευγάρι να ανταλλάσσει το πρώτο του φιλί ως παντρεμένοι.

Ο Άλεν είναι ένας από τους πιο γνωστούς παίκτες αμερικανικού φούτμπολ στις ΗΠΑ, ενώ το ζευγάρι μένει μόνιμα στην Καλιφόρνια. Οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται μαζί δημόσια την άνοιξη του 2023, και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο στην Καλιφόρνια, με φόντο τον Ειρηνικό Ωκεανό.

🚨🚨CONGRATULATIONS🚨🚨



Buffalo #Bills superstar quarterback Josh Allen got MARRIED to actress Hailee Steinfeld today in California.



👏❤️



Congratulations to Mr. and Mrs. Allen! pic.twitter.com/xQj9Sr083B