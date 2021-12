Για χρόνια, η κορυφαία υπηρεσία μυστικών πληροφοριών της Βρετανίας, έχει αποστασιοποιηθεί από τον πιο διάσημο κινηματογραφικό πράκτορα τον Τζέιμς Μποντ.

Ισχυρίζεται ότι η απεικόνισή του έχει ελάχιστη σχέση με την πραγματική δουλειά που γίνεται στις κατασκοπευτικές υπηρεσίες.

Αυτά τα Χριστούγεννα ωστόσο, αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη προσέγγιση και έτσι η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 κυκλοφόρησε μια κάρτα με τον Άγιο Βασίλη να παίρνει τη θέση του Τζέιμς Μποντ.

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα, για την οποία η Daily Telegraph γράφει ότι παρήχθη εσωτερικά από έναν αξιωματικό, δείχνει τον Άγιο Βασίλη στην εμβληματική εναρκτήρια σκηνή του Μποντ όπου ένας κατάσκοπος παρακολουθείται μέσα από μια κάννη όπλου πριν πυροβολήσει τον αντίπαλό του.

Αντί να φοράει το κλασικό σμόκιν, ο Άγιος Βασίλης 007 φοράει την παραδοσιακή του στολή ενώ αντί για όπλο κρατά ένα κόκκινο και άσπρο ζαχαρωτό στραμμένο προς τα πάνω.

Αν και ο χαρακτήρας του Ίαν Φλέμινγκ έχει δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες πληροφοριών και δημοφιλείς ταινίες για κατασκόπους, η MI6 είχε μια κάπως τεταμένη σχέση με το έπος του Τζέιμς Μποντ.

Μιλώντας στην Daily Telegraph, πηγή από τη μυστική υπηρεσία περιέγραψε τη σχέση μεταξύ των δύο ως «περίπλοκη».

«Με κάποιους τρόπους λειτουργεί πραγματικά (Ο Τζέιμς Μποντ), όπως η αίσθηση του καθήκοντος και το πάθος για τη δουλειά – αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν λειτουργούν όπως φαίνονται στις ταινίες», ανέφερε.

Ο νυν διευθυντής της MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, φέρεται να είναι θαυμαστής ωστόσο του Τζέιμς Μποντ, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέροχο», ενώ παραδέχτηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την «πραγματικότητα».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μουρ είπε ότι ο ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον 007 από το 2006 μέχρι και τη φετινή τελευταία του εμφάνιση, «εξανθρωπίζει τον Μποντ, αλλάζοντάς τον από το «μισογυνιστικό» και «βίαιο» πρωτότυπο που δεν ήταν «τρομερά ελκυστικό για πολλές γυναίκες».

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με ορισμένες σκηνές του κινηματογραφικoύ franchise, που οι κριτικοί είπαν ότι ήταν προσβλητικές και μεροληπτικές.

