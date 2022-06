H βασίλισσα Ελισάβετ στο Glastonbury;- Viral η καμουφλαρισμένη «σωσίας» της

Το Glastonbury 2022 ήταν σε εξέλιξη και στη σκηνή βρισκόταν ο Robert Pant με την Alison Krauss.

Στο κοινό και η Τίλντα Σουίντον.

Ωστόσο άλλος ήταν αυτός που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και έγινε viral.

Η συναυλία μεταδιδόταν live από το BBC την Παρασκευή το βράδυ όταν ξαφνικά η κάμερα περνά μπροστά από μία γυναίκα με γαλάζιο αδιάβροχο και γυαλιά ηλίου.

Κάθεται στο κοινό, απολαμβάνει την συναυλία και χορεύει ελαφρώς. Είναι η βασίλισσα Ελισάβετ;

Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν αλλά σύντομα οι θεατές από το σπίτι, έσπευσαν στα social media σχολιάζοντας ότι η βασίλισσα ήταν στο Glastonbury.

Ένας χρήστης μοιράστηκε ένα απόσπασμα στο Twitter, γράφοντας: «Χαίρομαι που βλέπω τη Βασίλισσα να απολαμβάνει τον Robert Pant στο Glastonbury».

Ένας άλλος έγραψε «Η βασίλισσα εμφανίστηκε στο Glastonbury για να παρακολουθήσει τον Robert Plant. Αυτή η μεταμφίεση δεν ξεγελάει κανέναν #Glastonbury.».

The Queen has turned up at Glastonbury to watch Robert Plant. That disguise is fooling nobody #Glastonbury pic.twitter.com/qmBVg4TN3z