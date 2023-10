Grimes: Στα δικαστήρια για τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Ίλον Μασκ

Η Grimes κινήθηκε νομικά, καταθέτοντας αίτηση σε δικαστήριο για τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Ίλον Μασκ, ζητώντας να έχει γονικά δικαιώματα.

Πρόσφατα η Grimes κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο ότι δεν της επιτρέπει να δει τον έναν από τους γιους της. Στις 29 Σεπτεμβρίου κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, με την οποία ζητά να δημιουργηθεί «γονική σχέση». Συνήθως τέτοιες αιτήσεις γίνονται για να αναγνωριστούν νομικά οι γονείς παιδιού, σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι παντρεμένοι.

Η τραγουδίστρια και ο Ίλον Μασκ απέκτησαν τρία παιδιά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο X Æ A-1 γεννήθηκε τον Μάιο του 2020 και η Exa Dark Sideræl τον Δεκέμβριο του 2021, μέσω παρένθετης μητέρας. Οι δυο τους έχουν έναν ακόμη γιο, τον Techno Mechanicus που γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2022. Η ύπαρξη του τρίτου παιδιού αποκαλύφθηκε πρόσφατα, στη βιογραφία του Ίλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος έχει αποκτήσει τουλάχιστον 11 παιδιά με τρεις γυναίκες.

Σε ανάρτηση που έκανε τον Σεπτέμβριο και πλέον έχει διαγραφεί, η Grimes ζητούσε από τον Ίλον Μασκ να την αφήσει να δει τον γιο της.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση φέρεται να έγινε ως απάντηση σε μια φωτογραφία που πόσταρε ο βιογράφος του δισεκατομμυριούχου. Ο Γουόλτερ Άιζακσον είχε «ανεβάσει» φωτογραφία των διδύμων που απέκτησε ο Ίλον Μασκ με τη Σιβόν Ζίλις, στέλεχος της Neuralink.

«Πείτε στη Σιβόν να με ξεμπλοκάρει και στον Ίλον να με αφήσει να δω τον γιο μου ή παρακαλώ να απαντήσει στον δικηγόρο μου», ανέφερε σε εκείνη την ανάρτηση η Grimes. «Ποτέ έως τώρα δεν μου είχε επιτραπεί να δω φωτογραφία αυτών των παιδιών, παρότι αυτή η κατάσταση διαλύει εντελώς την οικογένειά μου», έγραψε ακόμη, αναφερόμενη στα δίδυμα του πρώην συντρόφου της με τη Ζίλις.

Λίγες ημέρες αργότερα, αφού είχε διαγράψει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Grimes επανήλθε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι θέλει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Έγραψε ότι μίλησε με την Σιβόν Ζίλις, ανέφερε ότι «σεβόμαστε πολύ» η μία την άλλη, πως θα γίνουν «φίλες» και τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν μαζί.

Στην ίδια ανάρτηση, ζήτησε συγγνώμη από τον βιογράφο του Ίλον Μασκ για την αντίδρασή της, συμπλήρωσε ότι δεν είχε γίνει καλή διαχείριση στην «επικοινωνία για τα δίδυμα» στο παρελθόν, αλλά συμπλήρωσε πως πλέον «καταλαβαίνω απόλυτα τι συνέβη και συγχωρώ». Η Grimes κατέληγε πως προτεραιότητά της είναι να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Hey, I wud prefer to not breathe any more life into this current press cycle but I want to de-escalate the narrative atm.



I spoke with Shivon at length finally, which was long overdue. This wasn't her fault, plz don't be angry at her! We respect each other a lot and we're…