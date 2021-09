Ο Angel Onuoha, απόφοιτος του Χάρβαρντ και συνεργάτης στη διαχειριστή προϊόντων στην Google, πρόσφατα έζησε τη δυσάρεστη εμπειρία, δύο φύλακες στο campus της εταιρείας, να του αρνηθούν την είσοδο στο κτίριο.

Σύμφωνα με τα tweets του, ο Onuoha είπε ότι ήταν με το ποδήλατό του στο campus όταν κάποιος κάλεσε την ασφάλεια για να ελέγξει την ταυτότητά του, επειδή δεν πίστευαν ότι ήταν υπάλληλος της Google.

Ωστόσο, ακόμη και αφού οι φύλακες τον συνόδευσαν για να επαληθεύσουν την ταυτότητά του και περίμενε για μισή ώρα, κατέληξαν να του αφαιρέσουν το ειδικό πάσο.

Αυτό το ανησυχητικό περιστατικό έγινε γνωστό για πρώτη φορά από το Forbes, με πολλούς να πιστεύουν ότι είχε ρατσιστική χροιά η περιπέτειά του.

Σύμφωνα με το NewsOne, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ένας Μαύρος υπάλληλος υπόκειται σε διακρίσεις στα γραφεία της Google στο Mountain View της Καλιφόρνια.

Στο παρελθόν, ένας διευθυντής στο τμήμα μηχανικής, ο Leslie Miley είχε υποστεί κάτι ανάλογο. Τον σταμάτησαν φύλακες και του ζήτησαν να δείξει την ταυτότητά του. Όπως ο ίδιος είπε στο USA Today αυτό δεν ήταν μια σπάνια περίπτωση, καθώς «η προκατάληψη από όσους φέρουν αστυνομικό σήμα» είναι ένας συνηθισμένος τρόπος διακρίσεων των έγχρωμων ατόμων.

Εκπρόσωπος της Google είπε στο Forbes ότι η εταιρεία λαμβάνει το περιστατικό του Onuoha σοβαρά και έχει ήδη επικοινωνήσει για να μάθει λεπτομέρειες.

«Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε εργαζόμενος βιώνει την Google ως ένα χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ότι δημιουργούμε μια ισχυρότερη αίσθηση του ανήκειν για όλους τους εργαζομένους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία διαχειρίζεται προηγμένη τεχνολογία, τόσο αυτή όσο και πολλές πολυεθνικές, έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν μέχρι την στιγμή που όλοι οι εργαζόμενοί τους θα αντιμετωπίζονται ισότιμα, ειδικά αν ζητείται συνεχώς από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων να αποδεικνύει ότι ανήκει στις εγκαταστάσεις της.

A lot of people keep DM’ing me asking for the full story…



They ended up taking my ID badge away from me later that day and I was told to call security if I had a problem with it. And that was after holding me up for 30 minutes causing me to miss my bus ride home https://t.co/UBzHDC1ugG