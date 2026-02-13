Goldman Sachs: Κορυφαία νομική σύμβουλος παραιτείται λόγω φερόμενης σχέσης με τον Έπσταϊν

Η Kathy Ruemmler, κορυφαία νομική σύμβουλος της Goldman Sachs και πρώην νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ανακοίνωσε την παραίτησή της μετά τη δημοσιοποίηση emails που αποκαλύπτουν στενή σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο αποκαλούσε «Θείο Τζέφρι».

Η Ruemmler δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι θα «παραιτηθεί από τη θέση της Chief Legal Officer και Γενικής Νομικής Συμβούλου της Goldman Sachs με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026».

Μέχρι την παραίτησή της, η Ruemmler είχε επανειλημμένα επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τα email και την υπόλοιπη αλληλογραφία, ενώ εμφανιζόταν ανυποχώρητη στη θέση ότι δεν θα αποχωρήσει από το ανώτατο νομικό αξίωμα της Goldman, το οποίο κατείχε από το 2020.

Αν και σε πρόσφατες δηλώσεις της χαρακτήρισε τον Έπσταϊν «τέρας», στο παρελθόν διατηρούσε πολύ διαφορετική σχέση μαζί του, πριν εκείνος συλληφθεί για δεύτερη φορά για σεξουαλικά εγκλήματα το 2019 και αργότερα αυτοκτονήσει σε φυλακή του Μανχάταν.

Σε email, η Ruemmler αποκαλούσε τον Έπσταϊν «Θείο Τζέφρι» και έγραφε ότι τον «λάτρευε». Σε δήλωση πριν από την παραίτησή της, εκπρόσωπος της Goldman Sachs ανέφερε ότι η Ruemmler «μετανιώνει που τον γνώρισε».

Κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής της σταδιοδρομίας μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο το 2014, η Ruemmler έλαβε αρκετά ακριβά δώρα από τον Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων πολυτελείς τσάντες και ένα γούνινο παλτό. Τα δώρα αυτά δόθηκαν αφού ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα και είχε καταχωρηθεί ως σεξουαλικός παραβάτης.

«Τόσο όμορφο και προσεγμένο! Ευχαριστώ, Θείε Τζέφρι!!!» έγραψε η Ruemmler στον Epstein το 2018.

Παραδοσιακά, στη Wall Street αποδοκιμάζεται η ανταλλαγή δώρων μεταξύ πελατών και τραπεζιτών ή νομικών συμβούλων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δώρα υψηλής αξίας που ενδέχεται να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Η Goldman Sachs απαιτεί από τους εργαζομένους της να λαμβάνουν προέγκριση πριν αποδεχθούν ή προσφέρουν δώρα σε πελάτες, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, εν μέρει για να αποφευχθούν παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας.

Η Ruemmler ήταν μέλος της ηγετικής ομάδας της Goldman Sachs, συγκαταλεγόμενη στα ανώτατα εκτελεστικά στελέχη της εταιρείας της Wall Street. Μέχρι και τον Δεκέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman, David Solomon, την περιέγραφε ως «εξαιρετική νομικό» και δήλωνε ότι είχε την πλήρη εμπιστοσύνη και στήριξή του.

Σε δήλωσή του την Πέμπτη, ο Solomon ανέφερε: «Ως μία από τις πλέον καταξιωμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Kathy υπήρξε επίσης μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας και θα μας λείψει. Αποδέχθηκα την παραίτησή της και σέβομαι την απόφασή της».

Ο Έπσταϊν τηλεφώνησε επίσης στο κινητό της Ruemmler όταν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019, μεταξύ άλλων κλήσεων που πραγματοποίησε εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με δύο έγγραφα που επικαλούνται σημειώσεις αξιωματούχων των αρχών επιβολής του νόμου.

Ξεχωριστό σημείωμα του FBI ανέφερε ότι ο Έπσταϊν είπε την ίδια ημέρα: «Έχει να κάνει με σεξουαλική διακίνηση; Έχει να κάνει με ανήλικες;»

Ο συντάκτης του εγγράφου του FBI, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ανέφερε ότι ο Έπσταϊν είπε επίσης φράσεις όπως: «Ω, αυτό είναι κακό, αυτό είναι πολύ κακό».

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Ruemmler είχε μεγάλο αριθμό επικοινωνιών με τον Έπσταϊν από το 2014 έως το 2019, ακόμη και μετά την ενοχή του το 2008 για εξώθηση ανηλίκου κάτω των 18 ετών σε πορνεία.

Οι επικοινωνίες αυτές περιλάμβαναν και συμβουλές προς τον ίδιο σχετικά με το πώς να απαντήσει σε δημοσιογραφικό ερώτημα το 2019 για την φερόμενη ευνοϊκή νομική μεταχείριση που είχε λάβει λόγω των διασυνδέσεών του, σύμφωνα με τα email.

«Ήμουν συνήγορος υπεράσπισης όταν ασχολήθηκα με τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε η Ruemmler σε ανακοίνωσή της προς το Reuters στις 3 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Στάρμερ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Σάρα Φέργκιουσον ζήταγε οικονομικές συμβουλές από τον Έπσταϊν όταν εκείνος βρισκόταν στη φυλακή