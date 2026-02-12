ΔΙΕΘΝΗ
Μεγάλη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Στάρμερ

Πρόσφατα τις θέσεις τους από το «πλευρό» του Στάρμερ εγκατέλειψαν ο Μόργκαν ΜακΣουίνι και ο Τιμ Άλαν

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Παραιτήθηκε σήμερα ο γενικός γραμματέας της βρετανικής κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Κρις Γουόρμαλντ, ο τρίτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που αποχωρεί τις τελευταίες ημέρες από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, προσωπάρχη του Στάρμερ, και του Τιμ Άλαν, διευθυντή επικοινωνίας του βρετανού πρωθυπουργού.

Η αποχώρηση του Γουόρμαλντ από την κυβέρνηση Στάρμερ

«Είμαι πολύ ευγνώμων στον σερ Κρις για τη μακρά και διακεκριμένη σταδιοδρομία του ως δημόσιος λειτουργός, η οποία εκτείνεται σε πάνω από 35 χρόνια, και για την υποστήριξη που μου προσέφερε τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, συμπληρώνοντας: «Συμφώνησα μαζί του πως θα παραιτηθεί σήμερα από τη θέση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου».

Από την πλευρά του, ο Κρις Γουόρμαλντ δήλωσε πως «ήταν τιμή και προνόμιο» η θητεία του, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους μέχρι πρότινος συνεργάτες του. Έπειτα από θητεία μόλις ενός έτους – είχε διοριστεί τον Δεκέμβριο του 2024 – ο Γουόρμαλντ έγινε ο πιο βραχύβιος γενικός γραμματέας κυβέρνησης στη Βρετανία.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχθηκε πιέσεις ακόμη και από στελέχη του κόμματός του να παραιτηθεί, με αφορμή την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψαν τους στενούς δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC

