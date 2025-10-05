Γάζα: Μέσω Ελλάδας η επιστροφή των Γάλλων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla

Μέσω Ελλάδας θα επιστρέψουν 28 Γάλλοι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι Γάλλοι πολίτες του στολίσκου, θα απελαθούν τη Δευτέρα και θα αναχωρήσουν με προορισμό την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου, Πασκάλ Κονφαβρέ.

Τη Δευτέρα αναμένεται και η επιστροφή των Ελλήνων ακτιβιστών του στολίσκου Sumud, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla".

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

