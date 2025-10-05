Ισραήλ: Οι ισχυρισμοί περί κακομεταχείρισης της Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι γελοίοι και ψευδείς

Το Ισραήλ κάνει λόγο για «γελοίους και ψευδείς ισχυρισμούς», μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες κράτησης της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μία εκ των 437 ακτιβιστών, που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla (GSF), μια συμμαχία περισσότερων από 40 σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Μετά τις αναχαιτίσεις των σκαφών τις συλλήψεις τους από τον στρατό του Ισραήλ, οι περισσότεροι κρατούνται στο Κέντρο Κράτησης Κετζιότ, γνωστό και ως Ανσάρ III, μια υψίστης ασφαλείας φυλακή στην έρημο Νεγκέβ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Guardian, κάνουν λόγο για σκληρή μεταχείριση που φέρεται να υφίσταται Γκρέτα Τούνμπεργκ υπό την κράτηση των ισραηλινών αρχών. Η ίδια υποστηρίζει πως κρατείται σε κελί γεμάτο κοριούς, με ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό, ενώ άλλοι ακτιβιστές ανέφεραν πως είδαν να τη σέρνουν από τα μαλλιά, ενώ φέρεται να εξαναγκάστηκε να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα παραπάνω είναι «προκλητικά ψευδείς» ισχυρισμοί, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει πως «όλα τα νόμιμα δικαιώματα της Γκρέτα Τούνμπεργκ και των άλλων κρατουμένων τηρούνται πλήρως».

«Οι ισχυρισμοί σχετικά με την κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων κρατουμένων από τον στολίσκο Hamas–Sumud είναι προκλητικά ψευδείς. Όλα τα νομικά δικαιώματα των κρατουμένων τηρούνται πλήρως», αναφέρεται αρχικά σε ανακοίνωση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια η Γκρέτα, καθώς και άλλοι κρατούμενοι, αρνήθηκαν να επισπεύσουν την απέλασή τους και επέμειναν να παραμείνουν υπό κράτηση για περισσότερο διάστημα. Η Γκρέτα επίσης δεν υπέβαλε κανένα παράπονο στις ισραηλινές αρχές σχετικά με αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς, διότι απλώς δεν συνέβησαν», καταλήγει η ανακοίνωση.