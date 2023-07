Γκάνα: Πέρασε ομόφωνα ακραίο νομοσχέδιο κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Το κοινοβούλιο της Γκάνας ενέκρινε την Τετάρτη ένα ακραίο νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να αυστηροποιήσει τους νόμους κατά των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Μετά την προ μηνών έγκριση ενός αντίστοιχου νομοθετήματος στην Ουγκάντα, την Τετάρτη τα 275 μέλη του κοινοβουλίου της Γκάνας ενέκριναν ομόφωνα το νομοσχέδιο, γνωστό ως «νομοσχέδιο 2021 για την προώθηση των κατάλληλων σεξουαλικών δικαιωμάτων και οικογενειακών αξιών».

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται να ποινικοποιήσει την προώθηση, την υποστήριξη, τη χρηματοδότηση και τις πράξεις της ομοφυλοφιλίας. Αυστηροποιεί επίσης τις ποινές φυλάκισης έως και δέκα έτη για τους υποστηρικτές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και μέχρι τρία χρόνια για οποιονδήποτε αναγνωρίζεται ως μέλος της. Επιπλέον, το νομοσχέδιο επιδιώκει να εμποδίσει την παροχή υπηρεσιών υγείας στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα , συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων για τον HIV.

Ο κύριος υποστηρικτής του νομοσχεδίου, ο νομοθέτης Σαμ Ναρτέι Τζορτζ, δήλωσε: «Η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα στη Γκάνα, αλλά επιλογή τρόπου ζωής. Μια σεξουαλική προτίμηση». Επιπλέον, ο Τζορτζ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στα σχέδια για την ψήφιση του νομοσχεδίου, απειλώντας την πως θα σταματήσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Γκάνας στη χώρα. Ειδικά αυτό το είπε αυτό αναφερόμενος στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην Ουγκάντα μετά την υπογραφή του δικού της νόμου κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Αλμπάν Μπαγκμπίν, δήλωσε ότι οι πρακτικές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι έντονα απεχθείς και δεν θα επιτραπεί να ριζώσουν στη χώρα.

GHANA PASSES ANTI-GAY LAW



Watch the moment Ghana's parliament unanimously passed amendments to the country's anti-gay law. The proposals make identifying as a member of the LGBTQ+ punishable by 3 years in prison while advocating for LGBTQ+ rights gets you a decade behind bars.… pic.twitter.com/5xN3L7GIwX