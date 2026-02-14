Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Αναστέλλονται ορισμένες δραστηριότητες σε νοσοκομεία της Γάζας λόγω της παρουσίας ενόπλων

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) έχει διακόψει τις «μη κρίσιμες» ιατρικές δραστηριότητες σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Γάζας, μετά από αναφορές ασθενών και του προσωπικού της για ένοπλους άνδρες εντός της εγκατάστασης και ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά όπλων εντός αυτής.

Η δήλωση της MSF φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που μια διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση στη Γάζα αναφέρει δημοσίως την παρουσία ένοπλων ανδρών σε νοσοκομείο ή την πιθανή χρήση μιας τέτοιας εγκατάστασης για τη μεταφορά όπλων.

Τι ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τις δραστηριότητες στη Γάζα

Η ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τη Γενεύη δήλωσε ότι οι μη απαραίτητες επεμβάσεις στο νοσοκομείο Νάσερ ανεστάλησαν στις 20 Ιανουαρίου λόγω ανησυχιών σχετικά με τη «διαχείριση της δομής, τη διαφύλαξη της ουδετερότητάς της και παραβιάσεις της ασφάλειας».

Τους τελευταίους μήνες, ασθενείς και προσωπικό είχαν «δει ένοπλους άνδρες, μερικοί από τους οποίους ήταν μασκοφόροι», σε περιοχές του νοσοκομειακού συγκροτήματος, ανέφερε η MSF.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεσμεύεται να αποτρέψει οποιαδήποτε ένοπλη παρουσία εντός των νοσοκομείων και ότι θα ληφθούν νομικά μέτρα κατά των παραβατών. Υπονόησε ότι ένοπλοι μέλη ορισμένων οικογενειών της Γάζας είχαν εισέλθει πρόσφατα σε νοσοκομεία, αλλά δεν προσδιόρισε τους εμπλεκόμενους.

Τι ισχύει μετά την κατάπαυση πυρός

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Και οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Από την κατάπαυση του πυρός, «οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχουν αναφερθεί σε μια σειρά απαράδεκτων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ένοπλων ανδρών, εκφοβισμού, αυθαίρετων συλλήψεων ασθενών και μιας πρόσφατης υπόθεσης ύποπτης μετακίνησης όπλων», ανέφερε η οργάνωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 590 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ενώ Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες την ίδια περίοδο.

Η MSF, γνωστή και ως Γιατροί Χωρίς Σύνορα, αποκάλυψε την αναστολή των δραστηριοτήτων στο νοσοκομείο Νάσερ σε μια ενότητα «συχνές ερωτήσεις» στον ιστότοπό της σχετικά με το έργο της στη Γάζα, η οποία ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 11 Φεβρουαρίου.

Ένας εκπρόσωπος της MSF δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση συνέχισε να υποστηρίζει ορισμένες κρίσιμες υπηρεσίες στο νοσοκομείο Νάσερ, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας και της χειρουργικής περίθαλψης ορισμένων ασθενών που χρειάζονταν θεραπεία για να σωθούν.

«Τα νοσοκομεία πρέπει να παραμείνουν ουδέτεροι χώροι»

Η MSF δήλωσε ότι εξέφρασε την ανησυχία της στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους υποβλήθηκαν οι αναφορές.

«Τα νοσοκομεία πρέπει να παραμείνουν ουδέτεροι χώροι, απαλλαγμένα από στρατιωτική παρουσία ή δραστηριότητα, προκειμένου να παρέχεται ασφαλής και αμερόληπτη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η MSF.

Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ διέταξε την MSF και 30 άλλες διεθνείς οργανώσεις να σταματήσουν το έργο τους στη Γάζα και στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, εάν δεν συμμορφώνονταν με τους νέους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης λεπτομερειών σχετικά με το προσωπικό τους.

Στις 30 Ιανουαρίου, η MSF δήλωσε ότι δεν θα υποβάλει κατάλογο προσωπικού στο Ισραήλ, καθώς δεν έλαβε διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά του.

