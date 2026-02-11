Γάζα: Νεκροί τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι μετά από νέες ισραηλινές επιδρομές

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα την Τρίτη, έπειτα από επιδρομές ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Από την αεροπορική επιδρομή στο Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, σκοτώθηκαν δύο άτομα που οδηγούσαν ηλεκτρικό ποδήλατο, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, που μεταφέρει επίσης, πως «αργότερα, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν μια γυναίκα στο Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ και στρατιώτες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα στο Χαν Γιούνις, στο νότο». Τέλος, ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα.

Μερικές ώρες αργότερα, το Al Jazeera ενημέρωσε πως «τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις τελευταίες παραβιάσεις της «εκεχειρίας» του Οκτωβρίου από την πλευρά του Ισραήλ».

Χωρίς να σχολιάσει άμεσα τους θανάτους που σημειώθηκαν την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χαμάς, ως απάντηση στο περιστατικό της Δευτέρας στη Ράφα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται σχετικά με τις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενός βασικού στοιχείου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Γάζα: Πλησιάζει η πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να φιλοξενήσει στις 19 Φεβρουαρίου μια σύνοδο ηγετών για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο συμβούλιο.

Η σημασία της συνόδου έγκειται στο ότι ο Λευκός Οίκος θέλει να τη χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς και για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και ταυτόχρονα για διεθνή διάσκεψη δωρητών για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να αλλάξουν.

Η ανακοίνωση της δημιουργίας του συμβουλίου τον περασμένο μήνα αντιμετωπίστηκε με γενική αμφιβολία. Πολλοί δυτικοί σύμμαχοι δεν συμμετείχαν, εν μέρει επειδή το καταστατικό του συμβουλίου του αποδίδει ευρύτατες αρμοδιότητες και δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ αποκλειστικό δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του. Ορισμένοι από τους συμμάχους εκτίμησαν επίσης, ότι επιχειρείται η δημιουργία ενός εναλλακτικού μηχανισμού απέναντι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera