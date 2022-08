Γιατί τα Wendy's στον Καναδά έβαλαν γκρίζα μαλλιά στην διάσημη κοκκινομάλλα μασκότ τους

Η μασκότ των Wendy's απέκτησε νέο χτένισμα στα social media του Καναδά - και όλα αυτά για την υποστήριξη μιας βετεράνου δημοσιογράφου της χώρας.

Το καναδικό παράρτημα του διάσημου fast food δημοσίευσε μια νέα εικόνα προφίλ στο Twitter, η οποία έδωσε στις εμβληματικές κόκκινες κοτσίδες της Wendy μια απαλή γκρι απόχρωση.

Η εταιρεία δημοσίευσε την εικόνα, με τα hashtags #LisaLaFlamme και #NewProfilePic και τη λεζάντα «Επειδή μια σταρ είναι σταρ ανεξάρτητα από το χρώμα των μαλλιών», χρησιμοποιώντας δύο αστεράκια emojis, συγκεντρώνοντας πάνω από 46.500 likes.

Η LaFlamme εργάστηκε στην Bell Media ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων του CTV National News για περισσότερα από 30 χρόνια, τα τελευταία 11 ως παρουσιάστρια. Αυτόν τον μήνα, αποκάλυψε ότι της είπαν στις 29 Ιουνίου πως το συμβόλαιό της έληγε, με αποτέλεσμα η καριέρα της στο δίκτυο να τελειώσει ξαφνικά.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter στις 15 Αυγούστου, η LaFlamme δήλωσε ότι «αιφνιδιάστηκε» από την απόφαση να την διώξουν και ότι ήταν «συντριπτικό να αποχωρώ από το CTV με τρόπο που δεν ήταν επιλογή μου».



Η είδηση ότι το συμβόλαιό της δεν ανανεώθηκε πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στον Καναδά, με ισχυρισμούς ότι η απόφασή της να σταματήσει να βάφει τα μαλλιά της ξανθά κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την απόφαση της εταιρείας.

«Στα 58 μου, νόμιζα ότι θα είχα πολύ περισσότερο χρόνο για να αφηγηθώ κι άλλες από τις ιστορίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας», δήλωσε η LaFlamme στο βίντεο.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bell Media, Mirko Bibic, δήλωσε ότι το χρώμα των μαλλιών της LaFlamme δεν είχε καμία σχέση με την απόφαση της εταιρείας να την απολύσει.

Ο Michael Melling, στέλεχος της Bell Media, παίρνει άδεια από την εταιρεία μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας The Globe and Mail, σύμφωνα με το οποίο αναρωτήθηκε ποιος ενέκρινε την απόφαση να «αφήσει τα μαλλιά της Lisa να γκριζάρουν». Ήταν εκείνος που ενημέρωσε τη LaFlamme ότι δεν θα διατηρούσε πλέον τον ρόλο της στο δελτίο ειδήσεων.

Τα Wendy's δεν ήταν το μοναδικό brand στον Καναδά που στήριξε δημοσίως την LaFlamme. Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένα την πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων, η Dove Canada ξεκίνησε μια εκστρατεία την περασμένη εβδομάδα ζητώντας από τους followers της να κάνουν γκρίζες τις φωτογραφίες του προφίλ τους, και δώρισε 100.000 δολάρια σε μια οργάνωση που υπερασπίζεται χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για τις γυναίκες.

Ο λογαριασμός του Sports Illustrated Swimsuit στο Twitter έκανε retweet το εξώφυλλο της φετινής έκδοσης μαγιό με τη Maye Musk, μητέρα του Elon Musk, η οποία επίσης έχει γκρίζα μαλλιά, για να υποστηρίξει «τις γυναίκες που γερνούν με αυτοπεποίθηση με τους δικούς τους όρους».

Age is beautiful. Women should be able to do it on their own terms, without any consequences 👩🏼‍🦳👩🏾‍🦳Dove is donating $100,000 to Catalyst, a Canadian organization helping build inclusive workplaces for all women. Go grey with us, turn your profile picture greyscale and #KeepTheGrey pic.twitter.com/SW5X93r4Qj