Γιατί στη Φινλανδία οι οδηγοί ταξί δεν βάζουν μουσική;

Στη Φινλανδία, μια απλή διαδρομή με ταξί μπορεί να εκπλήξει κάποιον επισκέπτη για έναν απρόσμενο λόγο: τη σιωπή.

Οι οδηγοί ταξί συχνά δεν βάζουν μουσική στο όχημα, όπως συνηθίζεται σε πολλές άλλες χώρες. Η ιδέα ότι «απαγορεύεται η μουσική στα ταξί» ακούγεται σαν ένας ακόμη παράξενος ευρωπαϊκός κανόνας, όμως η εξήγηση είναι πιο σύνθετη – και σίγουρα δεν έχει να κάνει με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε απόφαση που, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian το 2002, προκάλεσε αντιδράσεις στους οδηγούς ταξί, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας έκρινε ότι η αναπαραγωγή μουσικής παρουσία επιβατών συνιστά «δημόσια εκτέλεση».

Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι οδηγοί που επιλέγουν να παίζουν μουσική οφείλουν να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια και να καταβάλλουν τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα σε οργανισμούς όπως η Teosto.

Έτσι, αυτό που μοιάζει με έναν παράξενο κανόνα δεν είναι τελικά απαγόρευση, αλλά το αποτέλεσμα ενός αυστηρού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα. Και κάπως έτσι, στη Φινλανδία, η σιωπή μέσα σε ένα ταξί δεν είναι απλώς θέμα προτίμησης – είναι συχνά η πιο απλή λύση.