Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φύλων;

Οι ανισότητες στις θέσεις εξουσίας εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα την τελευταία δεκαετία, το πρόβλημα παραμένει και διαφέρει ανά χώρα, σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2025 του EIGE.

Βαθμολόγηση της ισότητας των φύλων στην ΕΕ

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι βαθμολογίες για την κατηγορία της εξουσίας, η οποία μετρά την ισότητα ανδρών και γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, κυμαίνονται από 80,3 βαθμούς στη Σουηδία έως 12,9 βαθμούς στην Ουγγαρία.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων απονέμει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη βαθμολογία από 0 έως 100. Μια βαθμολογία 100 θα σήμαινε ότι μια χώρα έχει επιτύχει πλήρη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανισότητα;

Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, στις μεγαλύτερες εταιρείες και στους κοινωνικούς θεσμούς.

Το 2024, το μέσο ποσοστό των μελών των εθνικών κοινοβουλίων στα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν 67 % άνδρες και 33 % γυναίκες.

Πέρυσι, οι γυναίκες ήταν επίσης υποεκπροσωπημένες κατά το ήμισυ μεταξύ των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εταιρειών στην ΕΕ: το 34% των μελών των διοικητικών συμβουλίων ήταν γυναίκες, σε σύγκριση με το 66% που ήταν άνδρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για την προεκλογική τους εκστρατεία και συχνά έχουν λιγότερη επιρροή στην επιλογή των υποψηφίων από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Κατά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 10 χώρες της ΕΕ έθεσαν ποσοστώσεις για τους υποψηφίους, με τις γυναίκες ευρωβουλευτές να φτάνουν το επίπεδο της ποσόστωσης στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Κροατία.

Τα στερεότυπα για τα φύλα, η βία και οι διακρίσεις αποθαρρύνουν περαιτέρω τις γυναίκες από το να ασχοληθούν με τα δημόσια αξιώματα ή να παραμείνουν σε αυτά, υπονομεύοντας τη δημοκρατική εκπροσώπηση και την πρόοδο.

Αντιμέτωπες με τη βία οι γυναίκες

Μεταξύ των 2.600 τοπικά εκλεγμένων γυναικών πολιτικών που συμμετείχαν στην έρευνα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν το ένα τρίτο ανέφερε ότι έχει υποστεί βία κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Όταν ρωτήθηκαν για τον αντίκτυπο της βίας στον ρόλο και τη ζωή τους, οι τοπικά και περιφερειακά εκλεγμένες γυναίκες ανέφεραν ευρείες επιπτώσεις: αίσθημα ανασφάλειας (41 %), αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική τους ζωή (30 %), αυτολογοκρισία σε πολιτικές συγκρούσεις (21 %) και αποχώρηση από τη δημόσια ζωή (12 %).

«Τα στερεότυπα για τα φύλα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στον τομέα της εξουσίας, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με το ποιος θεωρείται κατάλληλος να ασκήσει πολιτικά καθήκοντα ή να αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους στην κοινωνία», σημειώνουν οι συντάκτες του Δείκτη Ανισότητας των Φύλων.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να συμφωνήσουν με τη δήλωση ότι οι άνδρες στην πολιτική ζωή είναι πιο φιλόδοξοι από τις γυναίκες.

Το μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στα φύλα μεταξύ όσων συμφωνούν παρατηρείται στους ερωτηθέντες ηλικίας 15-24 ετών, με το 48 % των νέων ανδρών να συμφωνούν, ενώ μόνο το 34 % των νέων γυναικών υποστηρίζει αυτή την ιδέα.

Στην ΕΕ, το 17% των γυναικών και το 22% των ανδρών πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ιδιότητες και δεξιότητες για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στην πολιτική.

Η υποστήριξη αυτής της δήλωσης ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, με το 49% των ερωτηθέντων στην Ουγγαρία να συμφωνούν με αυτήν και μόνο το 2% στις Κάτω Χώρες.

Με πληροφορίες του Euronews