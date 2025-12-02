Ευρώπη: 1 στις 4 γυναίκες πιστεύει ότι οι άνδρες τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης από τους επαγγελματίες υγείας

Οι γυναίκες στην Ευρώπη ζουν περισσότερο από τους άνδρες και ενώ αναλαμβάνουν λιγότερα ρίσκα, όπως το κάπνισμα ή η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι γυναίκες επισκέπτονται επίσης πιο συχνά τους γιατρούς, αλλά συχνά πιστεύουν ότι τα προβλήματά τους αγνοούνται σε σύγκριση με αυτά των ανδρών, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

«Όσον αφορά τα θέματα υγείας των γυναικών ή τις παθήσεις που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες, πολλές θεωρούν ότι αυτά τα ζητήματα παραμελούνται και ότι είναι πιο πιθανό να υποστούν διακρίσεις λόγω φύλου κατά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας», δήλωσε η Blandine Mollard, ερευνήτρια του EIGE, σε συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς το φύλο επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα έχουν πρόσβαση και βιώνουν την υγειονομική περίθαλψη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά και αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας.

Ο ετήσιος δείκτης ισότητας των φύλων, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αποκαλύπτει ότι το 22% των γυναικών πιστεύει ότι οι άνδρες τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης από το ιατρικό προσωπικό.

Αυτή η αντίληψη είναι ακόμη πιο έντονη μεταξύ των νέων: το 28% των κοριτσιών ηλικίας 15 έως 24 ετών πιστεύουν ότι οι άνδρες τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης, σε σύγκριση με μόλις το 16% των αγοριών που πιστεύουν το ίδιο.

Σύμφωνα με το EIGE, αυτή η τάση μπορεί να υποδηλώνει ότι οι νεότερες γυναίκες έχουν όλο και μεγαλύτερη συνείδηση των διακρίσεων λόγω φύλου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή αντιμετωπίζουν άμεσα τέτοιες διακρίσεις.

Η Γερμανία, η Κροατία και η Σουηδία αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα σκεπτικισμού. Στη Σουηδία, σχεδόν το ήμισυ των γυναικών (46%) και σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών (30%) πιστεύουν ότι οι άνδρες τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης από το ιατρικό προσωπικό.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Μάλτα έχει την ισχυρότερη αντίληψη για την ισότητα: περίπου το 85% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο φροντίδας.

Το EIGE προειδοποίησε ότι τα στερεότυπα σχετικά με το φύλο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να προκαλέσουν πραγματική βλάβη. Όταν το ιατρικό προσωπικό, συνειδητά ή ασυνείδητα, αναπαράγει προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλές αξιολογήσεις της υγείας και σε λανθασμένες διαγνώσεις που βασίζονται σε προκατειλημμένες υποθέσεις και όχι στα συμπτώματα και τις ανάγκες των μεμονωμένων ασθενών.

Η πρόοδος έχει σταματήσει

Παρά το γεγονός ότι η υγειονομική περίθαλψη φαίνεται να είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων μεταξύ των έξι τομέων που αξιολογούνται από τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων – ο οποίος εξετάζει επίσης την εργασία, τα χρήματα, τη γνώση, τον χρόνο και την εξουσία – η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί από το 2020.

Το EIGE παρακολουθεί δείκτες όπως η αυτοεκτίμηση της υγείας, το προσδόκιμο ζωής και οι ανθυγιεινές συνήθειες, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να αναλύσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι περισσότερες χώρες έχουν βαθμολογία άνω του 80 στα 100, ωστόσο ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έχει μεταβληθεί ελάχιστα από το 2015 και παραμένει αμετάβλητος από το 2020.

Ορισμένες χώρες ακόμη έχουν οπισθοδρομήσει, με τη Μάλτα, την Κροατία και τη Ρουμανία να σημειώνουν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ισότητα των φύλων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι αυτό οφείλεται στις επιπτώσεις των πρόσφατων υγειονομικών κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19, στις γυναίκες, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες ανισότητες στην πρόσβαση στην περίθαλψη και την αυξανόμενη πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας.

Με πληροφορίες από euronews.com