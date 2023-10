Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εταιρεία κρεβατιών του απαντά μετά τη μήνυση

Μήνυση κατά εταιρείας που κατασκευάζει κρεβάτια και στρώματα κατέθεσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να υπάρξει απάντησή της.

«Λυπούμαστε που η ομάδα διαχείρισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποφάσισε να προχωρήσει σε αγωγή για την επίλυση του ζητήματος στο δικαστήριο και όχι φιλικά με την εταιρία μας. Είχαμε μια μακροχρόνια σχέση με τον κ. Αντετοκούνμπο και η πρόσφατη κακή επικοινωνία φαίνεται να αντικατοπτρίζει την παραπληροφορημένη ομάδα management παρά τα πραγματικά γεγονότα», αναφέρει η Maree στο Front Office Sports.

Η εταιρεία διευκρίνισε πως τα προϊόντα στάλθηκαν χωρίς φθορές, ενώ τονίζει πως οι συνεργάτες του που κατέθεσαν τη μήνυση, εσφαλμένα θεώρησαν ότι το κόστος της αποστολής των προϊόντων δεν θα χρεωνόταν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρήγγειλε τέσσερα κρεβάτια και στρώματα σε συγκεκριμένα μεγέθη, καταβάλλοντας το ποσό των 95.000 δολαρίων.

Τα εν λόγω κρεβάτια όμως δεν έφτασαν ποτέ στην Αθήνα στην κατάσταση που έπρεπε, καθώς έλειπαν διάφορα τμήματά τους. Συγκεκριμένα από τα συνολικά 46 εξαρτήματα, ήρθαν μόνο τα 11. Παράλληλα, τα έπιπλα παρουσίαζαν φθορές, ενώ σε πολλά σημεία τα υφάσματα ήταν σκισμένα.

Αμέσως έγιναν τηλεφωνικές κλήσεις στους υπεύθυνους της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει καμία απάντηση. Να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποίησε τη φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπονοώντας έτσι στο κοινό ότι έχουν μια συνεργασία.

Αποτέλεσμα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να καταθέσει μήνυση κατά της εταιρείας, με την οποία ζητά πίσω τα χρήματά του, αλλά και να αφαιρεθεί το όνομά του από οποιαδήποτε μελλοντική καταχώρηση της εταιρείας.

Μια φωτογραφία του Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε στον λογαριασμό της Maree στο Instagram τον Ιούλιο του 2021.

