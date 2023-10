O Γιάννης Αντετοκούνμπο μήνυσε εταιρεία κρεβατιών

Μήνυση κατά εταιρείας που κατασκευάζει κρεβάτια και στρώματα κατέθεσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο διάσημος παίκτης του μπάσκετ απευθύνθηκε σε γνωστή εταιρεία στην Αμερική προκειμένου να επιλέξει τα ιδανικά κρεβάτια για το νέο του σπίτι στο Ψυχικό. Ειδικότερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρήγγειλε τέσσερα κρεβάτια και στρώματα σε συγκεκριμένα μεγέθη, καταβάλλοντας το ποσό των 95 χιλ δολαρίων.

Τα εν λόγω κρεβάτια όμως δεν έφτασαν ποτέ στην Αθήνα στην κατάσταση που έπρεπε, καθώς έλειπαν διάφορα τμήματά τους. Συγκεκριμένα από τα συνολικά 46 εξαρτήματα, ήρθαν μόνο τα 11. Παράλληλα, τα έπιπλα παρουσίαζαν φθορές, ενώ σε πολλά σημεία τα υφάσματα ήταν σκισμένα.

Αμέσως έγιναν τηλεφωνικές κλήσεις στους υπεύθυνους της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει καμία απάντηση. Να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποίησε τη φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπονοώντας έτσι στο κοινό ότι έχουν μια συνεργασία.

Today, Giannis Antetokounmpo sued luxury bed brand Maree for violating his publicity rights and misrepresenting the quality of their beds.



Giannis ordered 4 beds to be delivered to him in Greece, and he says Maree used a picture of him on the brand's IG page without permission. pic.twitter.com/pX9MuFgncu