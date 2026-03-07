Ντόναλντ Τραμπ: «Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρά πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε -με ανάρτηση στο Truth Social- πως σήμερα, Σάββατο (7/3) το Ιράν θα «δεχθεί πάρα πολύ ισχυρά πλήγματα», χωρίς να διευκρινίζει τη φύση τους.

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται σφοδρά πλήγματα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επιδίωκαν να καταλάβουν και να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνέχισε ως προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: «είναι η πρώτη φορά που το Ιράν έχει χάσει, μέσα σε χιλιάδες χρόνια, από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που το περιβάλλουν. Μου είπαν: «Ευχαριστούμε, πρόεδρε Τραμπ». Και εγώ απάντησα: «Παρακαλώ».

Ντόναλντ Τραμπ: Πλήγματα του Ιράν σε αμερικανική βάση

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής». Αντίθετα, είναι πλέον «Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή -πιο πιθανό -να καταρρεύσει πλήρως, συνέχισε στην ίδια ανάρτηση.

«Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρά πλήγματα. Εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή περιοχών και ομάδων ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαν συμπεριληφθεί στους πιθανούς στόχους, εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς του Ιράν» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Κατέληξε σχετικά: «σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Την ίδια ώρα, το Ιράν, νωρίτερα σήμερα, και πιο συγκεκριμένα το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξαπέλυσε επίθεση με drones στην αεροπορική βάση al-Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα εγχώριου μέσου ενημέρωσης, από την επίθεση επλήγησαν κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών των ΗΠΑ, καθώς και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου πυρός.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία, ενώ μέχρι στιγμής τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, η παραστρατιωτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το 25ο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών στόχων και κέντρων στρατιωτικής υποστήριξης. Σε σύντομη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το IRGC ανέφερε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Fatah καθώς και βαλλιστικοί πύραυλοι Emad.

