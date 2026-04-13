9 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε σε μία νέα εργασία

Η έναρξη μιας νέας εργασίας μπορεί να είναι αγχωτική, καθώς υπάρχουν πολλά να μάθεις για τη θέση, τον οργανισμό και τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρουσιάσεις τον εαυτό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να αποφύγεις να ξεκινήσεις με λάθος τρόπο.

Το Business Insider ζήτησε από δύο ειδικούς σε θέματα εθιμοτυπίας να μοιραστούν τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι νέοι υπάλληλοι.

Μην αναλαμβάνετε πολλές υποχρεώσεις πολύ σύντομα

Η Νίκι Σόουνι, διευθύντρια και ιδρύτρια της New England School of Protocol, η οποία προσφέρει μαθήματα και εργαστήρια εθιμοτυπίας, δήλωσε ότι είναι σημαντικό να οριοθετείτε τον ρυθμό σας όταν ξεκινάτε μια νέα θέση.

Αντί να βιαστείτε και να προσπαθήσετε να αποδείξετε αμέσως την αξία σας, η Σόουνι είπε ότι είναι σημαντικό να παρατηρείτε και να ακούτε πρώτα.

«Νομίζω ότι πολλοί νέοι υπάλληλοι νιώθουν ότι, ήδη από την πρώτη τους εβδομάδα, πρέπει να βιαστούν και να δείξουν σε όλους πόσο ικανοί είναι», είπε η Σόουνι. «Όταν αναλαμβάνετε μια νέα θέση, δεν πρέπει να βιάζεστε. Δεν θέλεις να κάνεις αμέσως εντύπωση και να δημιουργήσεις αναταραχές».

Αλλαγές με μέτρο και προσοχή

Ομοίως, η Σόουνι τόνισε ότι μερικές φορές οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν αλλαγές στις νέες τους δουλειές, ειδικά όταν ξεκινούν μια διευθυντική ή ηγετική θέση. Αλλά ακόμη και οι αλλαγές με καλές προθέσεις μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

«Πριν προτείνετε αλλαγές στη ροή εργασίας και στις διαδικασίες, κατανοήστε γιατί κάτι συμβαίνει με τον τρόπο που συμβαίνει. Ακόμα και όταν οι ιδέες είναι στέρεες, οι ομάδες μπορεί να αισθανθούν αιφνιδιασμένες, ειδικά αν δεν έχετε αφιερώσει χρόνο για να καταλάβετε γιατί κάτι γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο».

Αυτό αποδεικνύει επαγγελματική περιέργεια και προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσετε την εταιρική κουλτούρα.

Μην αγνοείτε τα άτομα που δεν κατέχουν ηγετικές θέσεις

Η κακή μεταχείριση των εργαζομένων εκτός της ηγεσίας θα βλάψει τη φήμη σας.

«Το διοικητικό προσωπικό, οι συντονιστές και άλλοι επαγγελματίες των λειτουργιών είναι συχνά σιωπηλοί ηγέτες μέσα στις οργανώσεις. Αυτά τα μέλη του προσωπικού διαθέτουν κρίσιμη γνώση και επιρροή, και ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζετε λέει πολλά για τον επαγγελματισμό σας», δήλωσε η Σόουνι.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε όλους με σεβασμό, ανεξάρτητα από τη θέση ή τον τίτλο τους.

Μην κουτσομπολεύετε

Η Μαράια Χάμπερτ, ειδική σε θέματα εθιμοτυπίας και συγγραφέας, δήλωσε ότι οι άνθρωποι έχουν μια φυσική επιθυμία να μοιράζονται εμπειρίες και να συμβαδίζουν με τους άλλους, ειδικά σε νέα περιβάλλοντα. Ωστόσο, τα κουτσομπολιά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό.

«Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναπτύξετε επαγγελματικές σχέσεις χωρίς να τις επικεντρώνετε σε κουτσομπολιά ή αρνητικές συζητήσεις. Μην βλάπτετε την προσωπική σας εικόνα κάνοντάς το μόνο και μόνο επειδή το κάνουν οι άλλοι», τόνισε.

Επαγγελματισμός ακόμα και στην εξ αποστάσεως εργασία

Είτε εργάζεστε από το σπίτι είτε στο γραφείο, είναι σημαντικό να δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας. Αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη ενδυμασία για τις βιντεοκλήσεις, την έγκαιρη σύνδεση ώστε να προετοιμάσετε τον χώρο εργασίας σας, καθώς και την έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση.

«Πιθανότατα δεν θα φεύγατε νωρίς από το γραφείο την πρώτη σας μέρα σε μια θέση που απαιτεί φυσική παρουσία. Πρέπει να αντιμετωπίζετε κάθε είδους εικονική εργασία με τον ίδιο σεβασμό, αξιοπρέπεια και τυπικότητα», δήλωσε η Χάμπερτ.

Το ζήτημα των συγκρίσεων μεταξύ της νέας και της παλιάς θέσης σου

Όταν ξεκινάς μια νέα θέση, είναι φυσικό να συγκρίνεις το νέο σου περιβάλλον με το προηγούμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Χάμπερτ, είναι καλύτερο να αποφεύγεις να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις φωναχτά.

«Προσπάθησε να αποφύγεις να λες πράγματα όπως: 'Έτσι έκανα τα πράγματα στην παλιά μου εταιρεία' ή 'Ο δικός μου τρόπος προσέγγισης αυτής της εργασίας είναι καλύτερος', είπε η Χάμπερτ. «Ο εργοδότης σας σας προσέλαβε για να μοιραστείτε την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις σας, αλλά βεβαιωθείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνετε».

Πρόσθεσε ότι είναι καλύτερο να διατυπώνετε τις προτάσεις σας με βάση τους στόχους της τρέχουσας εταιρείας σας και να εξηγείτε γιατί πιστεύετε ότι κάτι θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει, ώστε να μην φαίνεστε υπερβολικά επικριτικοί.

Προσοχή στις σχέσεις με τους υφιστάμενους

Όταν αναλαμβάνεις έναν νέο διευθυντικό ρόλο, η Σόουνι τόνισε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσεις μια σχέση με τους υφισταμένους σου πριν τους δώσεις αρνητική ανατροφοδότηση.

«Όταν μπαίνεις κατευθείαν στο θέμα και αρχίζεις να επιπλήττεις αμέσως χωρίς να έχεις δημιουργήσει σχέση, μπορεί να προκαλέσεις δυσαρέσκεια. Δημιούργησε πρώτα μια σχέση εμπιστοσύνης με τους γύρω σου και μετά επιπλήττει τους ιδιαιτέρως», είπε.

Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια

«Ανεξάρτητα από το επίπεδο της θέσης που κατέχετε, μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια ή υποστήριξη», δήλωσε η Χάμπερτ.

Είτε έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης θέσης σας είτε σχετικά με την εταιρική κουλτούρα, είναι σημαντικό να κάνετε ερωτήσεις και να αξιοποιήσετε τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας.

«Κανείς δεν περιμένει από εσάς να γνωρίζετε τα πάντα από την πρώτη μέρα ή την πρώτη εβδομάδα, οπότε απλά ρωτήστε», τόνισε η Χάμπερτ.

Φροντίζετε για τους κοινόχρηστους πόρους

Όσον αφορά τη χρήση των κοινόχρηστων πόρων στο γραφείο, δεν πρέπει ποτέ να θεωρείτε ότι η αντικατάσταση και η αναπλήρωσή τους είναι δουλειά ενός και μόνο ατόμου.

«Αν χρησιμοποιήσετε το τελευταίο ποτήρι από τον ψύκτη νερού, γεμίστε τα ποτήρια. Αν εκτυπώσετε αντίγραφα και τελειώσει το χαρτί στον εκτυπωτή, γεμίστε το δίσκο χαρτιού. Μην αφήνετε τα πράγματα άδεια, εκτός θέσης ή σε κατάσταση που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επόμενο», είπε η Σόουνι.

Με πληροφορίες από Business Insider

