Γερμανία: Περίπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν κατά των ιρανικών αρχών στο Μόναχο

Στην πόλη πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, η Διάσκεψη για την Ασφάλεια

Φωτ. ΕΡΑ
Φωτ. ΕΡΑ
Στο Μόναχο της Γερμανίας συγκεντρώθηκαν πάνω από 200.000 άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν κατά των ιρανικών αρχών.

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Μονάχου, ενώ την ίδια ώρα στην πόλη πραγματοποιείται η Διάσκεψη για την Ασφάλεια, στην οποία συμμετέχουν παγκόσμιοι ηγέτες.

Η συγκέντρωση στη Γερμανία

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην Τερέζινβισε, μια τεράστια πλατεία στα δυτικά της πόλης για να απαιτήσουν την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την αιματηρή καταστολή, ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με οριζόντιες πράσινες, λευκές και κόκκινες ρίγες που έφεραν ένα λιοντάρι και έναν ήλιο, το έμβλημα της μοναρχίας που ανατράπηκε το 1979.

Συγκεντρώσεις που ζητούν διεθνή δράση κατά της Τεχεράνης έχουν επίσης προγραμματιστεί για σήμερα στο Τορόντο και το Λος Άντζελες.

Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, του πολιτικού βραχίονα της εξόριστης αντιπολιτευτικής ομάδας Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «τρομοκρατική» οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου σήμερα το πρωί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό, δηλώνοντας ότι ήρθε η «ώρα να τεθεί τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

Για τη Διάσκεψη, οι γερμανικές αρχές είχαν ανακοινώσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από το Μόναχο σε αεροσκάφη, ανάμεσά τους και drones.



