Γερμανία: Η μείωση αμερικανικών στρατευμάτων να γίνει αφορμή για ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Πιστόριους

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, ενώ την ίδια ώρα Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές στις ΗΠΑ εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για την απόφαση.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μερική απόσυρση δυνάμεων από τη Γερμανία, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης λόγω του πολέμου στο Ιράν και εμπορικών διαφωνιών.

Ο Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη «αναμενόμενη», σημειώνοντας ότι θα επηρεάσει μέρος των περίπου 40.000 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν σήμερα στη χώρα. «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γερμανία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της, επιταχύνει τις προμήθειες και επενδύει σε στρατιωτικές υποδομές.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον περιλαμβάνει και την ακύρωση σχεδίου της προηγούμενης κυβέρνησης για την ανάπτυξη αμερικανικού τάγματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στη Γερμανία, εξέλιξη που θεωρείται πλήγμα για το Βερολίνο, το οποίο τη στήριζε ως μέτρο αποτροπής έναντι της Ρωσίας.

Αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς στην απόφαση Τραμπ για τη Γερμανία

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και εντός των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστης Ρότζερ Γουίκερ και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Ρότζερς δήλωσαν «πολύ ανήσυχοι», τονίζοντας ότι τα στρατεύματα δεν θα πρέπει να αποσυρθούν από την Ευρώπη αλλά να μετακινηθούν προς τα ανατολικά.

NEW: Senate Armed Services Chairman Roger Wicker and House Armed Services Chairman Mike Rogers, both Republicans, release statement on Trump’s decision to withdraw US troops from Germany:



“We are very concerned by the decision to withdraw a U.S. brigade from Germany. Germany has… pic.twitter.com/azgTbXtRLf — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 2, 2026

«Η πρόωρη μείωση της αμερικανικής παρουσίας πριν ενισχυθούν πλήρως οι δυνατότητες αποτροπής στέλνει λάθος μήνυμα» προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφεραν σε κοινή δήλωση.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ για να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της απόφασης, ενώ ανησυχία εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά η αποσύνθεση της ίδιας της συμμαχίας», ανέφερε, καλώντας σε κοινή προσπάθεια για την αντιστροφή της τάσης.

Η απόφαση εντείνει τις πιέσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, σε μια περίοδο που η ασφάλεια της ηπείρου δοκιμάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Η απόσυρση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιες βάσεις θα επηρεαστούν ή αν οι δυνάμεις θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ ή θα μετακινηθούν σε άλλες περιοχές.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε αυξήσεις δασμών έως 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, κίνηση που αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα τη γερμανική οικονομία και επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, που ξεκίνησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένει κομβική για επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με βασικές εγκαταστάσεις όπως η αεροπορική βάση του Ράμσταϊν και το στρατιωτικό νοσοκομείο στο Λάντστουλ.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα και τι σημαίνει αυτό για την αγορά