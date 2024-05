Γερμανία: Η ακροδεξιά βία εξαπλώνεται - Επίθεση κατά γερουσιαστή του Βερολίνου

Η γερουσιαστής του Βερολίνου και πρώην δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας, Φραντσίσκα Γκίφαϊ, δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα σε τοπική βιβλιοθήκη, στην τελευταία από μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών στη Γερμανία.

Η Φραντσίσκα Γκίφαϊ, γνωστή προσωπικότητα του κεντροαριστερού SPD της Γερμανίας, νοσηλεύτηκε για λίγο στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι και στο λαιμό με μια τσάντα «γεμάτη με σκληρό περιεχόμενο», ανακοίνωσε η αστυνομία. Πολιτικοί και εργαζόμενοι σε προεκλογικές εκστρατείες έχουν γίνει στόχοι τις τελευταίες ημέρες, ιδίως στην ανατολική Γερμανία.

«Ζούμε σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα στην οποία ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράζει τη γνώμη του. Ωστόσο, υπάρχει ένα σαφές όριο. Και αυτό είναι η βία κατά των ανθρώπων που έχουν διαφορετική άποψη, για οποιονδήποτε λόγο, με οποιαδήποτε μορφή. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις επιθέσεις. Πρόκειται για μια υπέρβαση των ορίων στην οποία πρέπει να αντιταχθούμε αποφασιστικά ως κοινωνία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Φραντσίσκα Γκίφαϊ στα social media για την επίθεση που δέχτηκε.

«Ελπίζω ότι όλοι μας θα δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον, ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση θα αποκτήσουν και πάλι μεγαλύτερη σημασία και ότι θα εργαστούμε από κοινού για την προώθηση του διαλόγου, των καλών συμβιβασμών και της ποικιλομορφίας των διαφορετικών προοπτικών για τον κόσμο»

Την περασμένη Παρασκευή (3/5), ο ευρωβουλευτής του SPD, Ματίας Έκε, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης στη Δρέσδη. Ο 41χρονος Έκε χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχθηκε από τέσσερις εφήβους, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας συνδέεται με την ακροδεξιά. Ένας εργαζόμενος σε προεκλογική εκστρατεία των Πρασίνων είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού λίγο νωρίτερα.

Επίσης στη Δρέσδη, η πολιτικός των Πρασίνων Yvonne Mosler δέχθηκε επίσης επίθεση από δύο άτομα ενώ κολλούσε αφίσες το βράδυ της Τρίτης.

DW exclusive: This is the moment a Green politician was physically harassed and spat at in the eastern German city of Dresden. Yvonne Mosler was hanging posters on Tuesday when the incident happened. pic.twitter.com/pYSajYyCWP