Η Γερμανία επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για τους 18χρονους

Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε την επαναφορά ενός νέου μοντέλου στρατιωτικής θητείας, αυτή τη φορά εθελοντικού χαρακτήρα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνας της χώρας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη γερμανική στρατηγική, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η δημιουργία του «ισχυρότερου συμβατικού στρατού στην Ευρώπη».

Γερμανία: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Από τον Ιανουάριο του 2026, όλοι οι 18χρονοι θα λάβουν ένα υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Όσον αφορά το έμφυλο, για τους άνδρες η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική, ενώ για τις γυναίκες είναι προαιρετική.

Η ψήφιση πέρασε με 323 ψήφους υπέρ και 272 κατά, καθιστώντας τη Γερμανία ένα ακόμη ευρωπαϊκό κράτος που προχωρά σε ανασχεδιασμό της στρατιωτικής θητείας. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας προετοιμάζει από το 2027 καθολικές ιατρικές εξετάσεις για τους άνδρες, ώστε -σε περίπτωση κρίσης- να είναι γνωστό ποιοι είναι κατάλληλοι για υπηρεσία.

Γερμανία: Αντιδρούν μαθητές - Έρχονται κινητοποιήσεις

Η απόφαση έχει προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις. Μαθητές σε περίπου 90 πόλεις έχουν ανακοινώσει ότι την Παρασκευή θα «απεργήσουν» για το νέο νομοσχέδιο. «Δεν θέλουμε να περάσουμε μισό χρόνο κλεισμένοι σε στρατώνες, να μαθαίνουμε πειθαρχία και να εκπαιδευόμαστε στο να σκοτώνουμε», αναφέρουν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους, σημειώνοντας πως «ο πόλεμος δεν προσφέρει κανένα μέλλον».

Ακόμη και έξω από τη Bundestag πραγματοποιήθηκε μικρή διαμαρτυρία την ώρα της ψηφοφορίας, με πανό που έγραφε «Όχι στη στρατιωτική θητεία».

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπογραμμίζει ότι ο νέος σχεδιασμός είναι αναγκαίος, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφάλειας που θέτει η εποχή. Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας διαθέτουν περίπου 182.000 στρατιώτες, με στόχο την αύξηση κατά 20.000 μέσα στον επόμενο χρόνο, να φτάσουν τις 260.000 συνολικά έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, συν τους 200.000 εφέδρους.

Η εθελοντική θητεία συνοδεύεται από κίνητρα, όπως μηνιαίο μισθό περίπου 2.600 ευρώ, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την κυβερνητική μεταρρύθμιση στη χώρα. Αν και το νέο μοντέλο παραμένει εθελοντικό, η κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της υποχρεωτικής στράτευσης εάν η ασφάλεια της χώρας το απαιτεί, ή αν δεν υπάρξει επαρκής ανταπόκριση νέων.

