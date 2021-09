Η πριγκίπισσα Βεατρίκη έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το 12ο δισέγγονο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το μωρό γεννήθηκε σε νοσοκομείο στο Λονδίνο αργά το βράδυ του Σαββάτου και ζύγιζε 2,78 κιλά, ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ. Είναι το πρώτο παιδί που αποκτά η πριγκίπισσα Βεατρίκη με τον σύζυγό της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, ο οποίος είχε αποκτήσει έναν γιο με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Ντάρα Χουάνγκ.

«Οι παππούδες και οι προπαππούδες έχουν ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένοι με τα νέα», ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της οικογένειας προς το προσωπικό του νοσοκομείου, για τη φροντίδα τους.

Τόσο η πριγκίπισσα Βεατρίκη όσο και το μωρό είναι καλά και «το ζευγάρι ανυπομονεί να παρουσιάσει την κόρη τους στον μεγάλο της αδελφό, Κρίστοφερ Γουλφ», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση, που συνοδευόταν με μια φωτογραφία από τον γάμο του ζευγαριού.

Σε ανάρτηση στον δικό της λογαριασμό στο Twitter η πριγκίπισσα Βεατρίκη επίσης ανακοίνωσε ενθουσιασμένη τον ερχομό της κόρη της και ευχαρίστησε τους εργαζομένους στο νοσοκομείο για τη φροντίδα τους.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.